Крупное племенное хозяйство планируют создать в Тайшетском районе

Работу по обновлению дойного стада в обществе «Труд» начали ещё в прошлом году. Сначала приняли 170 породистых бурёнок, в этом году прИбыло пополнение. Дело это затратное — стоимость каждой тёлки под 100 тысяч. Большое подспорье — 50% субсидия Минсельхоза.

— Возможно, осенью нам дадут ещё из племенного хозяйства 100 тёлок, которые обещаны, и у нас будет 400 голов КРС. Думаю, что здесь будет крупное племенное хозяйство Тайшетского района. У нас здесь ни одного племенного хозяйства нет в округе, — говорит генеральный директор ООО «Труд» Любовь Гореликова.

Вновь прибывших рекордсменок ждёт новоселье. На ферме начинают строить новый коровник, капитально ремонтируют старый. Ежегодное обновление и строительство новых производственных помещений — фирменный стиль предприятия. Этим летом начнётся реконструкция молочного производства.

— Мы хотим обновить устаревший наш парк оборудования, потому что износ очень большой. Мы решили выпускать стерилизованное молоко. Для стерилизации молока будет куплен автоклав. Молоко у нас длительного хранения будет производиться, — говорит заместитель директора СПС СПК «Шелеховское молоко» Владимир Моисеев.

Для реконструкции и расширения молокозавода используют возможности инвестпроекта. Понадобится 32 миллиона рублей, половину компенсирует бюджет. Большие перемены намечены на мясопереработке. К осени запустят убойный цех. А вот холодильник уже заработал, и это даёт новые возможности для хранения сырья. Планируют покупку современного оборудования для колбасного производства.

— Вписаться в рынок сейчас можно только двумя критериями — качество и цена. По магазину уже свои покупатели, да. Вот так вот развозишь в магазин, уже ждут люди именно наше, — говорит управляющий цехом мясопереработки Григорий Прядивной.

Доказательство — очереди в фирменных магазинах предприятия:

— Так я её только и беру. Даже сравнивать ни с чем не буду.

— По цене оптимально и вкус нормальный.

Продукция «Труда» уверенно завоевывает тайшетский рынок и уже известна на соседних территориях.