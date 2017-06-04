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18:59 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму на плато Ай-Петри нашли особняки украинских олигархов

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек сообщил о информационной войне, развязанной украинскими олигархами для сохранения своей элитной недвижимости на высокогорном плато Ай-Петри.

После добровольного демонтажа торговых павильонов и точек общепита, начавшегося 22 мая, владельцы элитных особняков решили любой ценой сохранить их, для чего выбрали самые грязные методы.

— Владельцы многомиллионных дворцов пустили в ход самые грязные приемы информационной войны, — заявил РИА Новости Руслан Бальбек. — Сейчас с их стороны наблюдается небывалая активность в медиапространстве Крыма. Они не гнушаются ничем, пытаясь использовать национальный фактор, делают вбросы в прессу, соцсети, сознательно вводят в заблуждение крымских татар, пугая их якобы грозящими репрессиями.

По словам Бальбека, на плато расположено более 90 элитных особняков и гостиниц, принадлежащих украинским чиновникам и олигархам. И рано или поздно до них дойдет черед, и они будут так же снесены.

— Хозяева особняков на Ай-Петри, которых в народе называют небожителями, слегка отстали от понимания сегодняшних реалий Крыма, — считает Бальбек. — Подавляющее большинство владельцев кафе, получив гарантии от властей республики, сами разбирают свои помещения, и тем самым лишний раз доказывают, что для сокрытия преступления или нарушения закона крымско-татарский щит не поможет.

Напомним, 22 мая арендаторы земельных участков на плато Ай-Петри начали добровольный разбор кафе и гостиниц. На это им дали срок 1,5 месяца, пообещав в замен предоставить площадки для бизнеса в Бахчисарае и Симеизе.

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