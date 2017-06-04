В Уфе 5 июня на полдня отключат свет
Жители трех улиц в микрорайоне Нижегородка в Уфе в понедельник останутся без электричества.
Жители трех улиц в микрорайоне Нижегородка в Уфе в понедельник останутся без электричества.
В связи с ремонтными работами электроснабжение будут отключать на улицах Зилимская, Карьерная и Шепетовская, сообщает администрация Ленинского района столицы.
С 10.00 утра до 17.00 без света будут оставаться около 100 частных домов.
«Приносим извинения жителям за причиненные временные неудобства», — говорится в сообщении администрации района.