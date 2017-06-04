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15:48 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе 5 июня на полдня отключат свет

Жители трех улиц в микрорайоне Нижегородка в Уфе в понедельник останутся без электричества.

В связи с ремонтными работами электроснабжение будут отключать на улицах Зилимская, Карьерная и Шепетовская, сообщает администрация Ленинского района столицы.

С 10.00 утра до 17.00 без света будут оставаться около 100 частных домов.

«Приносим извинения жителям за причиненные временные неудобства», — говорится в сообщении администрации района.

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