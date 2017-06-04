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15:39 (мск), источник: VN.ru

Улицу Серебренниковская сузят из-за ремонта теплотрассы

С пятого июня временно ограничат движение транспорта на улице Серебренниковская в Новосибирске. Проезжая часть будет сужена на семь метров. Это связано с проведением ремонта теплотрассы, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Участок от улицы Чаплыгина до середины проезда между домами № 34 и 36 на Серебренниковской сузят с пятого июня по пятое июля.

С пятого июля по пятое августа ограничат движение на участке от середины внутриквартального проезда между зданиями № 34 и 36 на ул. Серебренниковской до ул. Максима Горького.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, почти три тысячи объектов оставались в Новосибирске без горячей воды по состоянию на второе июня в связи с гидравлическими испытаниями и ремонтом теплотрасс. С пятого июня начнутся гидравлические испытания по зоне ТЭЦ-2, которые продлятся до десятого июня. Горячей воды лишатся дома на следующих улицах: Планировочная, Котовского, Горская, Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, Обская, Бориса Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инская, Колыванская, Серебренниковская, Коммунистическая, Советская, Чаплыгина.

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