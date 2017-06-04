ЭКСПО продемонстрировало готовность к открытию

По словам управляющего директора АО Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Бейбита Карымсакова, все объекты Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане практически готовы к открытию, остался лишь небольшой объем благоустроительных работ, передает корреспондент Zakon.kz.

«На сегодня все объекты практически готовы, оставшийся небольшой объем по благоустроительным работам будет завершен в ближайшее время. В течении последних месяцев мы проводили множество учений, отрабатывались все нештатные ситуации», — сказал Б. Карымсаков на пресс-конференции.

По поводу сегодняшней репетиции он отметил, что в качестве посетителей приглашены сотрудники Нацкомпании, работники подрядных организаций, персонал партнеров и спонсоров.

«В генеральной репетиции будет задействована вся территория выставки, при этом мы хотим держать нашу сферу “Нур-Алем” в секрете до 10 июня. Таким образом, территория сферы не будет доступна для посетителей сегодня. Мы проводим генеральную репетицию для того, чтобы наши услуги, которые мы будем оказывать, все наши сервисы были на высоком уровне», — пояснил управляющий директор.

Директор департамента по работе с международными участниками Илья Уразаков сообщил, что площадь, на которой расположились международные павильоны, составляет 126 тысяч квадратных метров.

«Остаются 4−5 стран, которые заканчивают свои строительно-монтажные работы. В основном 95% — 97% на 100% готовы к открытию выставки. Подобные мероприятия участниками полноценно поддерживаются, они воспринимают это как тестирование своих павильонов, функциональных систем, операционных групп, которые будут обслуживать», — уточнил он.

На данный момент, по его словам, проходит тестирование всех павильонов. «Мы заблаговременно собрали весь операционный состав международных участников, каждый павильон имеет от 30 до 150 человек обслуживающего персонала, весь данный персонал находится в Астане, уже начали активную работу, тестирование всех павильонов. Сегодня будет возможность посетить 11 павильонов наших участников, пуско-наладочные, контентные работы находятся на стадии завершения», — заверил И. Уразаков.

В свою очередь директор департамента коммерциализации Даулет Еркимбаев напомнил, что к открытию выставки планировалось реализовать около миллиона билетов, однако план был перевыполнен на 20%. В настоящее время реализован 1 миллион 200 тысяч билетов. Также он рассказал о работе билетной системы на территории выставки.

«Задачами моего департаментами является организация билетной программы и организация общественного питания на территории выставки. Сегодня все посетители выставки будут проходить через входные группы, где уже в полном объеме работает система билетной программы. Они будут получать билеты в билетных кассах, которые расположены на входных группах и проходить через турникетную систему. Таким образом, это покажет, что билетная система полностью готовы и функционирует на все 100%», — указал он.

Касательно общественного питания, то, по его информации, практически все объекты питания завершили свои отделочные работы.

«Лишь некоторые из них заканчивают чистовую отделку. К 10 июня все будет готово, сейчас ведется пуско-наладки всех ресторанов, сегодня ряд кафе, ресторанов функционируют в полном объеме», — добавил Д. Еркимбаев.

Директор департамента безопасности Рустем Чакенов проинформировал, что все системы видеонаблюдения, сигнализации и управления доступом и другие смонтированы и готовы на 100%.

«Необходимое оборудование приобретено и установлено. Все задействованные работники по линии обеспечения безопасности, прежде всего, работники правоохранительных органов, частных охранных структур прошли необходимые курсы обучения, кроме того языковую подготовку. Особое внимание нами было уделено комплектованию входных групп. Входные группы в течение одного часа способны принимать порядка 13 тысяч человек, при этом время ожидания будет не более 30−40 минут», — сказал он.

По словам директора по сервисному обеспечению Диаса Азбергенова, общее количество медицинского персонала, которое будет дежурить на территории выставки во время ее работы, составляет более 200 человек.

«Мы протестируем работу транспортной доступности выставки. Это касается перехватывающих парковок, общественного транспорта, работу парковочного пространства. Также мы планируем протестировать медицинские пункты, общее количество, которых на территории выставки составляет семь. Также восемь машин скорой помощи будут дежурить на постоянной основе. Общее количество медицинского персонала, который будет задействован во время выставки — 210 сотрудников: врачи, фельдшеры, реаниматологи. Для маломобильных групп нами предусмотрены на бесплатной основе коляски», — пояснил он.

Кроме того, сегодня будут протестированы сцена Национального дня, Холл энергии, амфитеатр, состоится посвящение в волонтеры. Сейчас отобрано и подготовлено 4 500 волонтеров, 800 волонтеров уже прибыли из Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей и Алматы. Ежемесячно на территории выставки будет задействовано 1500 волонтеров. Также пройдет презентация павильонов Японии, Таиланда и Швейцарии.