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19:05 (мск), источник: 112.ua

«Южмаш» возобновил производство ракет-носителей

Сейчас в производстве находятся 2 ракеты модификаций «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ».

Источник: 112.ua

«Южмаш» заключил контракт с компанией S7 Sea Launch Limited на производство и поставку ракет-носителей серии «Зенит». Об этом сообщается на сайте завода.

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Контракт предусматривает изготовление 12-ти ракет-носителей для использования в программах «Морской старт» и «Наземный старт» для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.

Сейчас в производстве находятся 2 ракеты модификаций «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ».

В настоящее время портфель заказов Южмаша на ближайшие годы превышает (в пересчете) 350 млн долларов. Среди основных заказчиков — компании США, Италии, Индии, Кореи.

Как сообщалось, Порошенко одобрил списание «Южмашу» 400 млн грн долгов за электроэнергию.

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