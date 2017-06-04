«Южмаш» возобновил производство ракет-носителей
Сейчас в производстве находятся 2 ракеты модификаций «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ».
Сейчас в производстве находятся 2 ракеты модификаций «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ».
«Южмаш» заключил контракт с компанией S7 Sea Launch Limited на производство и поставку
Контракт предусматривает изготовление 12-ти
Сейчас в производстве находятся 2 ракеты модификаций «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ».
В настоящее время портфель заказов Южмаша на ближайшие годы превышает (в пересчете) 350 млн долларов. Среди основных заказчиков — компании США, Италии, Индии, Кореи.
Как сообщалось, Порошенко одобрил списание «Южмашу» 400 млн грн долгов за электроэнергию.