Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций

Сечин посетовал на снижение капитализации «Роснефти» из-за ограничительных мер.

«Я в поте лица тружусь, пытаясь увеличить капитализацию. Она составляла $93 миллиарда. Затем кто-то решает наложить санкции. И моя капитализация, плод моих усилий, падает до $62 миллиардов», — говорит глава компании. Он отметил, что за первые полтора года под его управлением она выросла на 25%. Сечин напомнил, что санкции никак не мешают работе «Роснефти», но рынок смотрит на них по-другому.

Игорь Сечин рассказал, что надеется на политику нынешнего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, с которым сотрудничал в нефтяном бизнесе. Также он видит на мировом топливном рынке три ведущие силы: США, Саудовскую Аравию и Россию. Благодаря их координации друг с другом можно будет извлечь выгоду для «компаний, акционеров, для всех».