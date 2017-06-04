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4 июня, источник: Интерфакс

Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU — Глава крупнейшей нефтяной компании России «Роснефть» Игорь Сечин сказал, что санкции против страны введены для влияния на результат выборов. В интервью The Financial Times он заявил, что инициаторы санкций пытаются повлиять на социально-экономическую ситуацию в стране.

Источник: AP 2017

Сечин посетовал на снижение капитализации «Роснефти» из-за ограничительных мер.

«Я в поте лица тружусь, пытаясь увеличить капитализацию. Она составляла $93 миллиарда. Затем кто-то решает наложить санкции. И моя капитализация, плод моих усилий, падает до $62 миллиардов», — говорит глава компании. Он отметил, что за первые полтора года под его управлением она выросла на 25%. Сечин напомнил, что санкции никак не мешают работе «Роснефти», но рынок смотрит на них по-другому.

Игорь Сечин рассказал, что надеется на политику нынешнего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, с которым сотрудничал в нефтяном бизнесе. Также он видит на мировом топливном рынке три ведущие силы: США, Саудовскую Аравию и Россию. Благодаря их координации друг с другом можно будет извлечь выгоду для «компаний, акционеров, для всех».

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