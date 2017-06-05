Электроэнергию из Приморья планируют экспортировать за рубеж

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с генеральным директором АО «СУЭК» Владимиром Рашевским на полях Петербургского международного экономического форума.

Стороны обсудили перспективы развития энергетики региона. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

«Это и переход с мазута на местный уголь. Очевидно, что это выгодно краю — создаются рабочие места, все налоги остаются в крае, логистика такая, что не надо везти издалека. Второе — выработка электроэнергии нашими электростанциями, речь о Приморской, Артемовской и Партизанской ГРЭС. Несмотря на то, что юг Приморья энергодефицитен, есть надёжные линии электропередач, которые были построены ещё к Саммиту АТЭС, перетоки возможны. Но тем не менее мы хотим, чтобы генерация была местная. Потому что, например, Приморская ГРЭС загружена всего на 50%», — отметил Владимир Миклушевский по итогам встречи.

Ещё один вопрос, который затронули стороны, — стимулирование экспорта электроэнергии за рубеж. С этим вопросом глава региона и руководство предприятия готовы выходить на руководство страны.

«У нас есть такая возможность через энергомост в Амурской области производить экспорт электроэнергии. С гендиректором СУЭК договорились, что ещё раз в июле-августе проведём совещание в Москве, чтобы обсудить все нюансы, а затем будем выходить на руководство страны с этим предложением. Экспорт за рубеж очень выгоден, ведь внешние тарифы выше внутренних, иногда в несколько раз», — подчеркнул Губернатор.

Также в ходе встречи Владимир Миклушевский и Владимир Рашевский обсудили ситуацию на предприятии «Приморскуголь». Отмечено, что в самое ближайшее время будет начата разработка нового месторождения.

Напомним, с 1 по 3 июня в северной столице России проходил Петербургский международный экономический форум. В мероприятии, которое проводится под патронажем Президента РФ Владимира Путина, принял участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.