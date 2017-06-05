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07:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске стартовал новый этап отключений горячей воды

Новосибирские энергетики сегодня приступают к гидравлическим испытаниям по зоне ТЭЦ-2. Без горячей воды — жители Ленинского и Октябрьского районов, и Центрального округа.

Подачу прекратили еще накануне. Работы на сетях начали 4 июня с 8-ми утра. В зону отключения — попали дома на нескольких улицах областного центра. Список сейчас на экране.

Отметим, что максимальный срок работ — до 11-го июня. Если гидравлические испытания на теплосетях — пройдут успешно, то вода в квартирах горожан появится раньше.

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