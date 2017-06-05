В Новосибирске стартовал новый этап отключений горячей воды

Подачу прекратили еще накануне. Работы на сетях начали 4 июня с 8-ми утра. В зону отключения — попали дома на нескольких улицах областного центра. Список сейчас на экране.

Отметим, что максимальный срок работ — до 11-го июня. Если гидравлические испытания на теплосетях — пройдут успешно, то вода в квартирах горожан появится раньше.