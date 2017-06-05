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07:51 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новую больницу для заключенных построят в Новосибирске

В новом корпусе будет 200 койкомест.

Новый терапевтический корпус появится в единственном в Новосибирской области лечебно-исправительном учреждении, так как в старом нашли множество нарушений. Строительство здания обойдется федеральному бюджету более чем в полмиллиарда рублей.

Лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) № 10, расположенное в Новосибирске — единственное в регионе место, где содержатся осужденные с серьезными проблемами со здоровьем. О многочисленных нарушениях в нем сообщила журналистам в пятницу уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. по ее словам, имеются проблемы с окнами, вентиляцией, но чтобы исправить все, необходимо было построить новое здание.

В новом корпусе будет 200 койкомест. Строительство стоит в плане на 2018−2025 годы.

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