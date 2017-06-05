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05:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Компания «Делси-С» признана банкротом

Фирма задолжала Сбербанку 257 млн рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Крупнейшее в Красноярском крае предприятие по промышленной переработке рыб океанического промысла «Делси-С» признано банкротом. Арбитражный суд принял решение ввести на предприятии процедуру наблюдения.

В ноябре 2016-го и в феврале 2017 года Сбербанк подал иски в арбитражный суд о банкротстве данной фирмы, сообщает пресс-служба инстанции. «Делси-С» задолжала по кредитам 257 млн рублей. Представители Сбербанка требовали назначить временного управляющего из числа членов Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

После того, как иски о банкротстве были приняты в производство, компания предпринимала усилия, чтобы рассчитаться с долгами. Известно, что «Делси-С» и Сбербанк проводили переговоры, где обсуждали пути выхода из сложившейся ситуации. В «Делси-С» назначен временный управляющий Дмитрий Соломатов. Судебное разбирательство состоится 2 октября 2017 г.

Компания была создана в 1995 году. Специализируется на рыбопереработке, выпускала более 200 видов рыбной продукции, но после судебных разбирательств объемы производства на предприятии сократились. На сайте предприятия сообщается, что осуществляются поставки продукции в Москву и Московскую область, Пермь, Екатеринбург, Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую области, Хакасию, Бурятию, Якутию. Основная продукция компании «Делси-С»: пресервы, заливки, икра кеты и лососевая, икра мойвы, кальмары в заливках и др. Численность персонала — более 500 человек.

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