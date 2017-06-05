Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
10 тревожных сигналов при боли в спине
Россияне назвали врагами три страны
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа
Какие юбки вошли в моду этим летом
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
«Поражен, как быстро растет безумие»: польский эксперт об Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
20Крепостные стены XXI века
10Последний звонок-2017 в России
10В тени красоты
09:35 (мск), источник: ИА REGNUM

Работу Казанского порохового завода могут приостановить: Кубок конфедераций

Деятельность ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» могут приостановить на время прохождения игр Кубка конфедераций FIFA 2017.

До 9 июня российское правительство должно подготовить перечень организаций, которые временно не будут работать в городах, принимающих матчи. В список попадут опасные производства и организации, использующие источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кубок Конфедераций FIFA 2017 года пройдёт в период с 17 июня по 2 июля в четырёх городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В Казани первая игра запланирована на 18 июня. В ней сойдутся команды Португалии и Мексики. Следующий матч намечен на 22 июня: Германия — Чили, а 24 июня российская команда сразится с мексиканской. Полуфинал Кубка Конфедераций также пройдёт в Казани — 28 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во всех городах вводится усиленный режим безопасности. И приостановка опасных производств — лишь одна из мер. Возможно, что для столицы Татарии список одним Казанским пороховым заводом не ограничится. Порядок приостановки утвердит правительство РФ.

Напомним, 29 мая был обнародован доклад Приволжского управления Ростехнадзора, где отдельное место отводилось ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и его неудовлетворительному техническому состоянию. Специалисты, в частности, отметили, что износ основного техоборудования завода уже составил 90%. Тогда же уточнялось, что до 1,5 тыс. тонн взрывчатых материалов находятся в Казани и в радиусе 50 км от неё.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Четыре арабские страны разорвали отношения с Катаром
ВВС КНДР провели учения по нанесению ударов по авианосцам США
СМИ: Один из нападавших в Лондоне пытался вербовать детей
Голикова предупредила об эффектах повышения пенсионного возраста
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
Данни объявил об уходе из «Зенита» Полузащитник "Зенита" провел в клубе 9 лет
Авто
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
В 2017 году ипотечные ставки в Москве будут снижаться
Собянин: «Молчуны» не повлияют на итоги голосования по реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева Музыкант перестал прятать Никиту от коллег.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь