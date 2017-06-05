Работу Казанского порохового завода могут приостановить: Кубок конфедераций

До 9 июня российское правительство должно подготовить перечень организаций, которые временно не будут работать в городах, принимающих матчи. В список попадут опасные производства и организации, использующие источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кубок Конфедераций FIFA 2017 года пройдёт в период с 17 июня по 2 июля в четырёх городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В Казани первая игра запланирована на 18 июня. В ней сойдутся команды Португалии и Мексики. Следующий матч намечен на 22 июня: Германия — Чили, а 24 июня российская команда сразится с мексиканской. Полуфинал Кубка Конфедераций также пройдёт в Казани — 28 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во всех городах вводится усиленный режим безопасности. И приостановка опасных производств — лишь одна из мер. Возможно, что для столицы Татарии список одним Казанским пороховым заводом не ограничится. Порядок приостановки утвердит правительство РФ.

Напомним, 29 мая был обнародован доклад Приволжского управления Ростехнадзора, где отдельное место отводилось ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и его неудовлетворительному техническому состоянию. Специалисты, в частности, отметили, что износ основного техоборудования завода уже составил 90%. Тогда же уточнялось, что до 1,5 тыс. тонн взрывчатых материалов находятся в Казани и в радиусе 50 км от неё.