Бастовавшим приморским морякам начали платить зарплату
Судовладелец выплатил зарплату за два месяца экипажу судна «Горнозаводск», который отказался работать
Судовладелец выплатил зарплату за два месяца экипажу судна «Горнозаводск», который отказался работать
Судовладелец сам вышел на связь с профсоюзом после того, как судно было задержано портовыми властями. Сегодня моряки получили зарплату за май и апрель.
Ожидается, что долг за май экипаж получит в течение недели. Судно будет в порту до полного погашения долга перед моряками.
О жалобе приморских моряков на задержку 3 млн рублей зарплат стало известно в конце мая. Моряки также рассказали о плохом снабжении и неработающих агрегатах корабля.