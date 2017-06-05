Бастовавшим приморским морякам начали платить зарплату

Судовладелец сам вышел на связь с профсоюзом после того, как судно было задержано портовыми властями. Сегодня моряки получили зарплату за май и апрель.

Ожидается, что долг за май экипаж получит в течение недели. Судно будет в порту до полного погашения долга перед моряками.

О жалобе приморских моряков на задержку 3 млн рублей зарплат стало известно в конце мая. Моряки также рассказали о плохом снабжении и неработающих агрегатах корабля.