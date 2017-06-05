Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: разочарованный Путин в Париже только успевал удивляться
10 тревожных сигналов при боли в спине
Песков отреагировал на слова критики его дочери о мэре Москвы
Пенсии в России предложили платить иначе
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
«Поражен, как быстро растет безумие»: польский эксперт об Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
9Теракт в Лондоне
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
07:22 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Бастовавшим приморским морякам начали платить зарплату

Судовладелец выплатил зарплату за два месяца экипажу судна «Горнозаводск», который отказался работать из-за долгов по зарплате в 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Источник: ИТАР-ТАСС

Судовладелец сам вышел на связь с профсоюзом после того, как судно было задержано портовыми властями. Сегодня моряки получили зарплату за май и апрель.

Ожидается, что долг за май экипаж получит в течение недели. Судно будет в порту до полного погашения долга перед моряками.

О жалобе приморских моряков на задержку 3 млн рублей зарплат стало известно в конце мая. Моряки также рассказали о плохом снабжении и неработающих агрегатах корабля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Аэрофлот» продал все льготные билеты на Дальний Восток
Терезу Мэй раскритиковали за призыв к контролю интернета
Путин назвал ерундой слухи о наличии у РФ компромата на Трампа
Четыре арабские страны разорвали отношения с Катаром
Трампа обвинили в незнании теории глобального потепления
Постпред США раскритиковала Совет по правам человека ООН
Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций
СМИ узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО
Спорт
Кубок — для Зидана, Лига — для избранных Анализируем финал Лиги чемпионов и рассуждаем о пути развития европейского футбола
Авто
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева Музыкант перестал прятать Никиту от коллег.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь