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07:47 (мск), источник: VLADNEWS

Просроченная мясная продукция попала на прилавки магазинов в Приморье

Нарушителей привлекут к ответственности.

Более трех тонн мяса, рыбы, полуфабрикатов, колбасы, яиц и других продуктов животного происхождения с потерей качества приморские потребители могли получить за последние 10 дней. 37 нарушителей привлекут к административной ответственности за хранение и реализацию просроченной продукции и доставку товара в торговые сети края при недопустимых условиях транспортировки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

За минувшую неделю было зафиксированы десятки нарушений при перевозке, хранении и реализации продукции животного происхождения. Водители не соблюдали температурный режим при доставке замороженной и охлажденной продукции в торговые сети Приморского края, перевозили пищевые продукты в антисанитарных условиях и с нарушением температурного режима, а владельцы и продавцы поставляли и реализовывали приморским потребителям рыбную, мясную, молочную продукцию без маркировок, ветеринарных сопроводительных документов, с истекшими сроками хранения.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий на дорогах края за нарушение температурного режима при перевозке продукции животного происхождения составлено 15 протоколов об административных правонарушениях, 5 материалов дел инспекторы Россельхознадзора передали на рассмотрение в суд. В неисправных рефрижераторных автомобилях перевозили в общей сложности около полутора тонн замороженной и соленой рыбы, мяса в тушах и различных мясных продуктов, полуфабрикатов, 12 тысяч яиц и 60 литров домашнего молока. Общий вес продукции составляет ориентировочно 2,2 тонны.

Таким образом, за перевозку к месту реализации мясной и рыбной продукции в грязном и пыльном в фургоне, понесут административную ответственность пятеро приморцев.

В хранении, перевозке и реализации продуктов животноводства без маркировок производителя и ветеринарных сопроводительных документов сотрудники полиции и инспекторы территориального Управления Россельхознадзора уличили в общей сложности 23 нарушителей. Среди них были как предприятия, так и индивидуальные предприниматели и частные лица. Трое при этом реализовывали продукцию с истекшими сроками годности. По результатам выявленных нарушений ветеринарных санитарных правил вынесено 3 штрафа и 3 предупреждения; составлен 21 протокол, выдано 10 предписаний об устранении нарушений, 15 дел находятся в процессе рассмотрения, 1 передано в суд. После окончания административного производства вся просроченная продукция будет утилизирована или уничтожена.

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