Вегетарианцы в РК сильнее страдают от роста цен, чем мясоеды

По итогам мая цены на мясо, птицу и изделия из них выросли к апрелю на не более чем 1% по всем категориям, кроме говяжьей печени, подорожавшей на 1,4%.

В среднем цены на продовольственные товары по итогам мая выросли на 0,5% к апрелю текущего, и на 9,7% — к маю прошлого года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Яйца даже показали удешевление на 8,4% за месяц. Примечательно, что именно яйца дешевеют месяц от месяца с начала года, после пика в декабре 2016, когда десяток стоил более 300 тг. Рыба и рыбные продукты также выросли в цене к апрелю в пределах 1%, а сельдь даже показала спад цены на 0,3% за месяц. То же самое касается и молочных продуктов.

В то же время в сегменте продукции растительного происхождения картина совсем иная. Так, лук подорожал за месяц сразу на 19,6%, картофель — на 11,9%, морковь и капуста — на более чем 8%, свекла — на 6%. Частично резкое удорожание этих овощей можно объяснить сезонностью: появлением на рынке свежей продукции этого года.

Однако значительный рост цен в сегменте наблюдается не только в месячном разрезе, но и к годовом, что уже не списать на сезонный фактор. Так, тот же лук вырос год-к-году в цене на 30,9%, картофель — сразу на 71,7%, капуста — на 37,3%. Для сравнения, мясо за год подорожало не более чем на 14,5% (говядина), а по большинству категорий рост не превысил 10%. То же самое касается и рыбных продуктов, где ощутимо подорожали в годовом разрезе лишь консервы (+14,5%).

Впрочем, с наступлением тепла подешевели помидоры (-17,5%) и огурцы (-42,6%). Это объясняется в первую очередь тем, что ранее в этом сегменте в продаже были только более дорогие тепличные овощи.

В целом, среди продуктов растительного происхождения ощутимо подорожали именно некоторые овощи и фрукты. Мука и крупы выросли за месяц в цене не более чем на 1% (лишь овсянка подорожала на 1,1% к апрелю), а некоторые даже подешевели (например, пшено и гречневая крупа).

В то же время, в годовом разрезе ощутимо выросли в цене мука, как первого, так и высшего сорта (на 8,7 и 6%, соответственно), манная крупа — на 6,5%, и горох — сразу на 15,1%.