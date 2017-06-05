Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый шёлковый путь проложили без России
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Дворкович заявил, что РФ может пойти на крайние меры из-за Киева
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
«Поражен, как быстро растет безумие»: польский эксперт об Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
15Happy Birthday, Mr. President
15Последствия урагана в Москве
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
08:02 (мск), источник: Zakon.kz

Вегетарианцы в РК сильнее страдают от роста цен, чем мясоеды

К лету некоторые овощи подскочили в цене сразу на 20%.

В среднем цены на продовольственные товары по итогам мая выросли на 0,5% к апрелю текущего, и на 9,7% — к маю прошлого года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

По итогам мая цены на мясо, птицу и изделия из них выросли к апрелю на не более чем 1% по всем категориям, кроме говяжьей печени, подорожавшей на 1,4%.

Читайте также
Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за несколько миллионов тенге

Яйца даже показали удешевление на 8,4% за месяц. Примечательно, что именно яйца дешевеют месяц от месяца с начала года, после пика в декабре 2016, когда десяток стоил более 300 тг. Рыба и рыбные продукты также выросли в цене к апрелю в пределах 1%, а сельдь даже показала спад цены на 0,3% за месяц. То же самое касается и молочных продуктов.

В то же время в сегменте продукции растительного происхождения картина совсем иная. Так, лук подорожал за месяц сразу на 19,6%, картофель — на 11,9%, морковь и капуста — на более чем 8%, свекла — на 6%. Частично резкое удорожание этих овощей можно объяснить сезонностью: появлением на рынке свежей продукции этого года.

Однако значительный рост цен в сегменте наблюдается не только в месячном разрезе, но и к годовом, что уже не списать на сезонный фактор. Так, тот же лук вырос год-к-году в цене на 30,9%, картофель — сразу на 71,7%, капуста — на 37,3%. Для сравнения, мясо за год подорожало не более чем на 14,5% (говядина), а по большинству категорий рост не превысил 10%. То же самое касается и рыбных продуктов, где ощутимо подорожали в годовом разрезе лишь консервы (+14,5%).

Впрочем, с наступлением тепла подешевели помидоры (-17,5%) и огурцы (-42,6%). Это объясняется в первую очередь тем, что ранее в этом сегменте в продаже были только более дорогие тепличные овощи.

В целом, среди продуктов растительного происхождения ощутимо подорожали именно некоторые овощи и фрукты. Мука и крупы выросли за месяц в цене не более чем на 1% (лишь овсянка подорожала на 1,1% к апрелю), а некоторые даже подешевели (например, пшено и гречневая крупа).

В то же время, в годовом разрезе ощутимо выросли в цене мука, как первого, так и высшего сорта (на 8,7 и 6%, соответственно), манная крупа — на 6,5%, и горох — сразу на 15,1%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК
Ряд арабских стран разорвал отношения с Катаром
Путин назвал ерундой слухи о наличии у РФ компромата на Трампа
Терезу Мэй раскритиковали за призыв к контролю интернета
Трампа обвинили в незнании теории глобального потепления
Постпред США раскритиковала Совет по правам человека ООН
Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций
СМИ узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО
Спорт
Кубок — для Зидана, Лига — для избранных Анализируем финал Лиги чемпионов и рассуждаем о пути развития европейского футбола
Авто
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
В Петербурге построят колесо обозрения высотой 170 метров
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева Музыкант перестал прятать Никиту от коллег.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь