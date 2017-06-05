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07:50 (мск), источник: Nur.kz

Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за несколько миллионов тенге

Цена аренды доходит до 3 млн тенге в месяц.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Во многих туристических местах иностранцев воспринимают в качестве живого кошелька и «сдирают» с них по максимуму. Астана не стала исключением — квартиры зарубежным гостям здесь сдают за несколько миллионов тенге, сообщает NUR.KZ.

Выставка ЭКСПО-2017 — золотое время для астанчан, предоставляющих жилье в аренду. Почему бы не сдать иностранцу квартиру в Астане по цене жилья где-нибудь в Европе?

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Снять квартиру возле выставки или на левом берегу стоит около 10−15 000 тенге в сутки — но это цены не для иностранцев. Ведь для аренды они вряд ли зайдут на казахстанские сайты недвижимости, а воспользуются международными Booking или Airbnb.

Там за эти деньги туристу светит только хостел. Сайты честно пишут — «Цены могут быть выше обычных, попробуйте выбрать другие даты», потому что «Астана — очень популярное направление на выбранные даты».

Даты мы выбирали на ближайшие июнь-июль, цены на квартиры для зарубежных гостей в это время — целых 100 долларов в сутки или около 30−35 000 тенге.

Отхватить квартиру за 10−20 тысяч в сутки — большая удача. Таких на Booking единицы. Выглядит такое жилье, мягко говоря, очень скромно и совсем не на свою цену.

Особенно радуют подписи радушных хозяев — «Ощущение свободы, как у себя дома», «Ешьте, когда вам удобно».

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