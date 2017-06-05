В Омске 10 дорог начали готовить к ремонтным работам

Омские дороги начали подготавливать к укладке нового асфальта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Работы проводят во всех округах. Ремонт планируется провести на 31 дорожном объекте.

За минувшие сутки специалистам удалось фрезеровать более 6 тыс. кв. метров деформированного дорожного покрытия на улицах 2-я Солнечная, Березовая, Авиационная, Ватутина, 25-я Северная, 33-я Северная, Волгоградская, Гуртьева, Заозерная, на проспекте Королева и других.

На некоторых городских улицах специалисты уложили первый выравнивающий слой асфальтобетона.

«С самого начала работ обеспечивается строгий контроль качества дорожного ремонта. За каждым объектом закреплена специализированная организация, осуществляющая эти функции. Это «Омский СоюзДорНИИ», СибАДИ, СибЦентр. Кроме того, проверки проводят специалисты департамента дорожного хозяйства и муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», — сказал мэр Вячеслав Двораковский.