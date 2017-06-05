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09:19 (мск), источник: СуперОмск

Ленинградский мост в Омске продолжает разваливаться

Омичи засняли очередное подтверждение тому, что уже сейчас Ленинградский мост можно считать опасным для жизни пешеходов — на одном из участков сооружения покосился парапет.

Источник: SuperOmsk.ru

На фотографиях видно, тяжелая конструкция парапета на данном участке висит в воздухе, никак не соединяясь с мостом. И только при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что она рельсой приварена к мосту.

Совсем недавно в месте рядом с отошедшим парапетом обвалился и кусок асфальта. Яму, через которую видна река прямо под ногами, рабочие закрыли куском железа.

Напомним, что Ленинградский мост был построен в 1959 году. В первый и последний раз он ремонтировался в 1988 году, 29 лет спустя после строительства и за 29 лет до сегодняшнего дня.

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