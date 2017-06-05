Ленинградский мост в Омске продолжает разваливаться

На фотографиях видно, тяжелая конструкция парапета на данном участке висит в воздухе, никак не соединяясь с мостом. И только при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что она рельсой приварена к мосту.

Совсем недавно в месте рядом с отошедшим парапетом обвалился и кусок асфальта. Яму, через которую видна река прямо под ногами, рабочие закрыли куском железа.

Напомним, что Ленинградский мост был построен в 1959 году. В первый и последний раз он ремонтировался в 1988 году, 29 лет спустя после строительства и за 29 лет до сегодняшнего дня.