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08:48 (мск), источник: Интерфакс

Нефть подорожала из-за роста напряженности вокруг Катара

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — Цены на нефть растут в понедельник на фоне возросшей политической напряженности на Ближнем Востоке.

Источник: Reuters

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве поднялась на $0,63 (1,26%) — до $50,58 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,68 (1,34%) — до $49,95 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,61 (1,28%) — до $48,27 за баррель. Контракт подешевел на $0,7 (1,45%) — до $47,66 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Как сообщают мировые СМИ, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они заявили о закрытии в Катаре своих дипломатических миссий и выводе дипперсонала, планируемом прекращении морского и авиасообщения между ними и Катаром.

Причиной таких мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе «Аль-Каиды» и ИГ (запрещены в РФ).

Конфликт не сказался на поставках нефти, однако он создает риск перебоев экспорта сырья из региона, отмечают эксперты. Согласно данным министерства энергетики США, на долю Ормузского пролива, через который осуществляются поставки нефти с Ближнего Востока, приходится порядка 30% нефти, поставляемого морским путем.

По итогам прошедшей недели цены на нефть показали самое существенное падение за месяц, что было связано с сигналами роста добычи в США. Негативным фактором для рынка также оказалось решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату, повысившее опасения того, что американские власти будут наращивать поддержку сланцевого сектора, пишет MarketWatch.

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