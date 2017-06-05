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09:29 (мск), источник: Om1.ru

После удешевления ипотеки жилье в Омске может подорожать

Эксперты отметили тенденции развития рынка и сделали довольно осторожный, взвешенный прогноз на текущий 2017 год.

Источник: РИА "Новости"

С 1 июня Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке на новостройки, а с сегодняшнего дня, 5 июня, снижает проценты и на вторичное жилье. Как показывает практика, вслед за Сбербанком могут снизить ставки и другие финансовые организации. Что ждёт рынок недвижимости и ипотеки в ближайшее время и отразятся ли ипотечные ставки на стоимости жилья?

Николай Васёв, директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка:

 — Мы прогнозируем активный рост рынка. И те осторожные прогнозы, которые строили в 2016 году, предполагаем, что мы их существенно перевыполним. Прогнозируем объём рынка ипотеки в 2017 году на уровне 1 триллиона 800 миллиардов — 1 триллиона 900 миллиардов.

Эксперты дружно прогнозируют завершение кризиса и оживление на рынке недвижимости. Пока в большинстве регионов России, и в Омской области в том числе, фиксируется незначительное снижение цен за квадратный метр — речь идет о десятых долях процентов, а в некоторых регионах риэлторы уже видят рост стоимость жилья.

Ильдар Хусаинов, директором федеральной риэлторской компании «Этажи»:

 — Май прошел с большими объёмами, это многие фиксируют. И это позволяет говорить, что острая фаза ценового кризиса на рынке недвижимости закончилась; по прогнозам, сентябрь-октябрь — время стабилизации. Похоже, 2017 год станет последним годом падающих цен, а 2018 год станет временем входа в фазу стабильности.

Аналитики отмечают, что рост цен неизбежен — объем предложения новостроек снижается и будет снижаться в дальнейшем, а это значит, что в 2018—2020 годах будут вопросы и новое жилье уже не сможет удовлетворить увеличивающийся спрос, в итоге клиенты вынуждены быдут вновь обратиться к вторичке.

Кроме того, на стоимость жилья повлияет и доступность ипотеки. В России уже полгода сокращаются ставки по депозитам. И все это окажет давление на стоимость жилья.

Ситуацию с застройщиками также прокомментировал представитель Сбербанка, Николай Васёв. Он считает, что ситуация вернулась на несколько лет назад и на рынке сложились те тенденции, которые были характерны для 2013 года.

Николай Васёв, директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка:

 — Доля застройщиков в 2017 году снизилась в нашем портфеле из-за того, что поднялась в 2015 году, когда, вы помните, действовала программа государственной поддержки и ставка по госпрограмме была существенно ниже, чем по готовому жилью. Тогда доля строящегося жилья доходила до уровня почти 40%, сейчас она вернулась на уровень 2014−2013 годов и составляет порядка 33%.

Банкир отметил, что аналитики не видят каких-то серьезных всплесков и перекосов. При этом треть выдаваемой Сбербанком ипотеки — на строящееся жильё.

Отметим, что по данным сайта omskrielt.com, стоимость жилья в Омске сейчас варьируется от 51 тысячи за квадратный метр до 67, при этом элитное жилье может стоить дороже. За последнее время немного выросли лишь цены на квартиры большой площади, тогда как 1 и 2-комнатные квартиры подешевели.

В итоге стандартная трешка в хрущевке площадью от 44 кв. м сейчас стоит в Омске от полутора миллионов, а стандартная трешка в панельном доме площадью от 64 кв. м стартует от двух миллионов.

Что касается однокомнатных квартир, то на окраине города можно купить «однушку» в хрущевке от 1 млн 200 тыс. рублей, а в спальных районах цена доходит до 1 млн 800 тыс. рублей. Стоимость 2-комнатных квартир также начинается от полутора миллионов.

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