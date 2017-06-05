С дорог Омска убрали 30 тысяч тонн пыли и грязи

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в летнее время усилило мероприятие по содержанию автомобильно-дорожной сети. Наиболее важный аспект летних дорожных работ — уборка грязи и пыли с прибордюрной части и обочин дорог.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Омска, за весну и первые дни лета в дорог Омска убрали около 30 тысяч тонн пыли. Грязь вывезли на специализированные полигоны.

В департаменте мэрии Омска уточняют: организация убирает мусор только с территорий общего пользования, куда входят даже места несанкционированных свалок. Так, за первые 5 месяцев 2017 года было вывезено более 100 тысяч кубометров твердых бытовых отходов.

Напомним, в начале мая в Омск поступила партия специализированной техники, среди которых несколько новых «дорожных пылесосов».