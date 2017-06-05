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09:40 (мск), источник: Om1.ru

С дорог Омска убрали 30 тысяч тонн пыли и грязи

Летом дороги чистят от пыли каждый день, как заверяют в мэрии города.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в летнее время усилило мероприятие по содержанию автомобильно-дорожной сети. Наиболее важный аспект летних дорожных работ — уборка грязи и пыли с прибордюрной части и обочин дорог.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Омска, за весну и первые дни лета в дорог Омска убрали около 30 тысяч тонн пыли. Грязь вывезли на специализированные полигоны.

В департаменте мэрии Омска уточняют: организация убирает мусор только с территорий общего пользования, куда входят даже места несанкционированных свалок. Так, за первые 5 месяцев 2017 года было вывезено более 100 тысяч кубометров твердых бытовых отходов.

Напомним, в начале мая в Омск поступила партия специализированной техники, среди которых несколько новых «дорожных пылесосов».

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