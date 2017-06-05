Миссия МВФ начала работу в Беларуси

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Международного валютного фонда начала сегодня работу в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве МВФ в Беларуси.

В Беларуси расширен перечень организаций, которые перечислят часть прибыли за 2016 год в фонд нацразвития

Руководитель миссии МВФ по Беларуси — Питер Долман. Ожидается, что эксперты фонда обсудят с представителями органов госуправления ситуацию в экономике Беларуси и проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.

Миссия будет работать до 12 июня.

Как сообщалось, Беларусь предполагает начать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом в 2017 году. Ранее заявлялось, что страна рассчитывает на предоставление фондом $3,5 млрд.