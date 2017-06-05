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15:31 (мск), источник: РИА Новости

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» опубликовала список чартеров, отмененных с 5 июня

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» опубликовала список чартерных рейсов, отмененных с 5 июня.

Источник: РИА Новости

Согласно сообщению авиакомпании, отменяются чартеры из Москвы и других городов, в том числе в Сочи, Бургас, Анталию, Энфиду.

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В начале июня компания сообщила о сокращении 12,8% чартерных рейсов до 15 июня. Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех самолетов с планового обслуживания.

«Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о Вашей поездке владеет Ваш туроператор. Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

«ВИМ-Авиа» за январь-апрель 2017 года увеличила перевозки пассажиров на 16% в годовом выражении — до 466,4 тысячи человек.

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