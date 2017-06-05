Авиакомпания «ВИМ-Авиа» опубликовала список чартеров, отмененных с 5 июня

Согласно сообщению авиакомпании, отменяются чартеры из Москвы и других городов, в том числе в Сочи, Бургас, Анталию, Энфиду.

Российский турпоток в Турцию может выйти на докризисный уровень

В начале июня компания сообщила о сокращении 12,8% чартерных рейсов до 15 июня. Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех самолетов с планового обслуживания.

«Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о Вашей поездке владеет Ваш туроператор. Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.