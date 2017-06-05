Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Путин: то, что сказала Меркель, продиктовано обидой
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
9Теракт в Манчестере
15Happy Birthday, Mr. President
9Теракт в Лондоне
09:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Дзержинскгоргаз» оштрафован на 600 тысяч рублей за проволочки при подключении двух жилых домов к сетям газораспределения

Нижегородское УФАС признало компанию виновной в нарушении порядка подключения к сетям газораспределения.

«Дзержинскгоргаз» оштрафован на 600 тыс. рублей за проволочки при подключении двух жилых домов к сетям газораспределения. Как сообщает пресс-служба Нижегородского управления федеральной антимонопольной службы РФ, также «Дзержинскгоргаз» требовал с владельцев домов заплатить за подключение дополнительные деньги.

Согласно информации, изначально газораспределительная организация затягивала процесс выдаче техусловий на подключение, ссылаясь на несоответствие в предоставленных планах земельного участка. Однако эти претензии не имели оснований.

После этого «Дзержинскгоргаз» просил владельцев домов дополнительно оплатить услуги по подготовке технических условий на подключение в размере 3,745 тыс. рублей, что действующим законодательством не предусмотрено.

В итоге 1 июня Нижегородское УФАС признало компанию виновной в нарушении порядка подключения к сетям газораспределения. Кроме того выяснилось, что такие нарушения имели место быть и раньше. В совокупности сумма административного штрафа, которое ООО «Дзержинскгоргаз» обязано оплатить составляет 600 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Четыре арабские страны разорвали отношения с Катаром
КНДР провела учения ВВС по нанесению ударов по авианосцам США
СМИ: Один из лондонских террористов пытался вербовать детей
Трампа обвинили в незнании теории глобального потепления
Постпред США раскритиковала Совет по правам человека ООН
Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций
СМИ узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО
Спорт
Данни объявил об уходе из «Зенита» Полузащитник "Зенита" провел в клубе 9 лет
Авто
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева Музыкант перестал прятать Никиту от коллег.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь