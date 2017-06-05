«Дзержинскгоргаз» оштрафован на 600 тысяч рублей за проволочки при подключении двух жилых домов к сетям газораспределения

«Дзержинскгоргаз» оштрафован на 600 тыс. рублей за проволочки при подключении двух жилых домов к сетям газораспределения. Как сообщает пресс-служба Нижегородского управления федеральной антимонопольной службы РФ, также «Дзержинскгоргаз» требовал с владельцев домов заплатить за подключение дополнительные деньги.

Согласно информации, изначально газораспределительная организация затягивала процесс выдаче техусловий на подключение, ссылаясь на несоответствие в предоставленных планах земельного участка. Однако эти претензии не имели оснований.

После этого «Дзержинскгоргаз» просил владельцев домов дополнительно оплатить услуги по подготовке технических условий на подключение в размере 3,745 тыс. рублей, что действующим законодательством не предусмотрено.

В итоге 1 июня Нижегородское УФАС признало компанию виновной в нарушении порядка подключения к сетям газораспределения. Кроме того выяснилось, что такие нарушения имели место быть и раньше. В совокупности сумма административного штрафа, которое ООО «Дзержинскгоргаз» обязано оплатить составляет 600 тыс. рублей.