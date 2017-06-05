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10:02 (мск), источник: dostup1.ru

«ВИМ-Авиа» предупредила об отмене до 5 октября чартерных рейсов из Анталии в Челябинск

В аналогичной ситуации оказались пассажиры из Екатеринбурга, Тюмени и и Югры.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» предупредила об отмене с 8 июня по 5 октября текущего года чартерных рейсов из Анталии в Челябинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Кроме того, в этот турецкий город компания не будет летать из Москвы по вторникам и пятницам до 18 октября, из Белгорода — по средам и субботам до 7 октября, Нижнего Новгорода — по четвергам и воскресеньям до 5 октября, Краснодара — по средам и субботам до 7 октября, из Самары — по понедельникам до 2 октября, Нижневартовска — по вторникам и пятницам до 6 октября, Ростова — до 4 июля, из Тюмени — по понедельникам до 2 октября, Волгограда — по воскресеньям до 1 октября.

Отменяются также ежедневные рейсы в Анталию из Москвы (до 15 июня рейс НН5721/5722), а также по вторникам-воскресеньям (до 15 июня рейс НН5723/5724) и из столицы до Энфрида (8 июня).

Также с 5 июня авиакомпания отложила чартерные рейсы из Москвы в Сочи (до 15 июня), из Сочи в Уфу (по понедельникам до 15 июня), из Сочи в Казань (по субботам до 13 июня), из Сочи в Екатеринбург (по средам, пятницам, воскресеньям до 14 июня), из Симферополя в Казань (по вторникам и субботам до 13 июля), из Симферополя в Екатеринбург (по средам и воскресеньям до 14 июня), из Москвы в Бургас (рейсы НН9377 / 9378 2—5 июня, понедельник, пятница; НН9145 / 9146 2—12 июня, понедельник, пятница; НН9149 / 9150 4—11 июня понедельник, пятница, воскресенье).

«Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о поездке владеет туроператор», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены».

Таким образом, ситуация с отмененными рейсами у авиаперевозчика фактически до сих пор решается в «ручном режиме» и меняется каждый день.

C 5 июня будут отменены следующие чартерные рейсы из Москвы (аэропорт Домодедово), а также ряда других городов:

  • НН 9341 / 9342 04.06−15.06 ежедневно Москва — Сочи
  • НН 9344 / 9343 05.06−15.06 понедельник, четверг Сочи — Уфа
  • НН 9346 / 9345 03.06−13.06, суббота Сочи — Казань
  • НН 9347 / 9348 04.06−14.06 среда, пятница, воскресенье Сочи — Екатеринбург
  • НН 9356 / 9355 03.06−13.06 Симферополь — Казань
  • НН 9358 / 9357 04.06−14.06 Симферополь — Екатеринбург
  • НН 9377 / 9378 02.06−05.06 Москва — Бургас
  • НН 9145 / 9146 02.06−12.06 понедельник, пятница Москва — Бургас
  • НН 9149 / 9150 04.06−11.06 понедельник, пятница, воскресенье Москва — Бургас
  • НН 9110 / 9109 08.06−05.10 четверг Анталия — Челябинск
  • НН 9102 / 9101 06.06−18.10 вторник, пятница Анталия — Москва
  • НН 9130 / 9129 07.06−07.10 среда, суббота Анталия — Белгород
  • НН 9118 / 9117 08.06−05.10 четверг, воскресенье Анталия — Нижний Новгород
  • НН 9126 / 9125 07.06−07.10 среда, суббота Анталия — Краснодар
  • НН 9120 / 9119 12.06−02.10 понедельник Анталия — Самара
  • НН 9162 / 9161 06.06−06.10 вторник, пятница Анталия — Нижневартовск
  • НН 9128 / 9127 27.06−04.07 Анталия — Ростов
  • НН 9160 / 9159 05.06−02.10 понедельник Анталия — Тюмень
  • НН 9132 / 9131 11.06−01.10 воскресенье Анталия — Волгоград
  • НН 5721 / 5722 03.06−15.06 ежедневно Москва — Анталия
  • НН 5723 / 5724 02.06−15.06 вторник-воскресенье Москва — Анталия
  • НН 5725 / 5726 08.06 Москва — Энфида.

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