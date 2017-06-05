«ВИМ-Авиа» предупредила об отмене до 5 октября чартерных рейсов из Анталии в Челябинск

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» предупредила об отмене с 8 июня по 5 октября текущего года чартерных рейсов из Анталии в Челябинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Кроме того, в этот турецкий город компания не будет летать из Москвы по вторникам и пятницам до 18 октября, из Белгорода — по средам и субботам до 7 октября, Нижнего Новгорода — по четвергам и воскресеньям до 5 октября, Краснодара — по средам и субботам до 7 октября, из Самары — по понедельникам до 2 октября, Нижневартовска — по вторникам и пятницам до 6 октября, Ростова — до 4 июля, из Тюмени — по понедельникам до 2 октября, Волгограда — по воскресеньям до 1 октября.

Отменяются также ежедневные рейсы в Анталию из Москвы (до 15 июня рейс НН5721/5722), а также по вторникам-воскресеньям (до 15 июня рейс НН5723/5724) и из столицы до Энфрида (8 июня).

Также с 5 июня авиакомпания отложила чартерные рейсы из Москвы в Сочи (до 15 июня), из Сочи в Уфу (по понедельникам до 15 июня), из Сочи в Казань (по субботам до 13 июня), из Сочи в Екатеринбург (по средам, пятницам, воскресеньям до 14 июня), из Симферополя в Казань (по вторникам и субботам до 13 июля), из Симферополя в Екатеринбург (по средам и воскресеньям до 14 июня), из Москвы в Бургас (рейсы НН9377 / 9378 2—5 июня , понедельник, пятница; НН9145 / 9146 2—12 июня , понедельник, пятница; НН9149 / 9150 4—11 июня понедельник, пятница, воскресенье).

«Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о поездке владеет туроператор», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены».

Таким образом, ситуация с отмененными рейсами у авиаперевозчика фактически до сих пор решается в «ручном режиме» и меняется каждый день.

C 5 июня будут отменены следующие чартерные рейсы из Москвы (аэропорт Домодедово), а также ряда других городов: