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10:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Волгоградские дорожники начали судебные тяжбы с подрядчиками

МУП «Комдорстрой» направил десятки исков к своим подрядчикам, пытаясь взыскать штрафы за просрочку и некачественный ремонт дорог в Волгограде.

Как следует из картотеки дел Арбитражного суда Волгоградской области, МУП «Комдорстрой» в конце мая направил иск против одного из своих крупнейших подрядчиков — ООО «Дорстройсервис» (Северная Осетия).

МУП требует выплаты 37 млн рублей за просрочку исполнения контракта по реконструкции шоссе Авиаторов в Волгограде. Эти работы ведутся в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года, их стоимость составляет 2,45 млрд.

Всего в картотеке содержится информации о шести искам к «Дорстройсервису» и еще 14 — к другим подрядчикам.

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