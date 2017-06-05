Волгоградские дорожники начали судебные тяжбы с подрядчиками

Как следует из картотеки дел Арбитражного суда Волгоградской области, МУП «Комдорстрой» в конце мая направил иск против одного из своих крупнейших подрядчиков — ООО «Дорстройсервис» (Северная Осетия).



МУП требует выплаты 37 млн рублей за просрочку исполнения контракта по реконструкции шоссе Авиаторов в Волгограде. Эти работы ведутся в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года, их стоимость составляет 2,45 млрд.



Всего в картотеке содержится информации о шести искам к «Дорстройсервису» и еще 14 — к другим подрядчикам.