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17:17 (мск), источник: КрымPress

290 миллиардов рублей в Крым готовы вложить инвесторы

290 миллиардов рублей в Крым могут прийти уже в ближайшее время. Именно такую сумму готовы вложить инвесторы в экономику Республики в течение двух-трёх лет.

Об этом в рамках Петербургского Международного экономического форума заявил министр экономразвития РК Андрей Мельников.

По его словам, сумма инвестиций по подписанным соглашениям в рамках свободной экономической зоны и системы специальных инвестиционных соглашений между Республикой и партнерами сопоставима с валовым региональным продуктом. Министр также считает, что без инвествложений субъект не сможет создать инфраструктуру, которая бы соответствовала актуальным требованиям. Мы хотим сделать из Крыма современную территорию, — заявил Андрей Мельников в эфире радио Sputnik.

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