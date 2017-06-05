290 миллиардов рублей в Крым готовы вложить инвесторы

Об этом в рамках Петербургского Международного экономического форума заявил министр экономразвития РК Андрей Мельников.

По его словам, сумма инвестиций по подписанным соглашениям в рамках свободной экономической зоны и системы специальных инвестиционных соглашений между Республикой и партнерами сопоставима с валовым региональным продуктом. Министр также считает, что без инвествложений субъект не сможет создать инфраструктуру, которая бы соответствовала актуальным требованиям. Мы хотим сделать из Крыма современную территорию, — заявил Андрей Мельников в эфире радио Sputnik.