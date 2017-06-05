«Вим-Авиа» отменила ряд чартеров в Екатеринбург, Челябинск и Тюмень

«Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о Вашей поездке владеет Ваш туроператор. Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

С 4 по 14 июля отменены рейсы Симферополь — Екатеринбург, летающие в среду и воскресенье, рейсы Сочи — Екатеринбург по средам, пятницам и воскресеньям. С 8 июля по 5 октября отменены рейсы по маршруту Анталия — Челябинск, выполнявшиеся по четвергам. С 5 июля по 2 октября — рейсы Анталия — Тюмень, летавшие по понедельникам. Рейсы Анталия — Нижневартовск по вторникам и пятницам отменены с 6 июля по 6 октября.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 2 июня самолет авиакомпании «Вим-Авиа» вылетел из аэропорта Кольцово в турецкий Даламан с опозданием на 19 часов не смог взять на борт всех пассажиров.