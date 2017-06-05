На ремонт каких улиц Новосибирска направят миллиард рублей

Приоритетный проект

Напомним, что городские и областные магистрали ремонтируют в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденного в декабре 2016 года президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам по инициативе партии «Единая Россия». Его главная цель — обеспечить хорошее состояние дорог и сократить число аварийно опасных участков в 34 городских агломерациях, где живет более полумиллиона человек. Предполагается, что реализация проекта продлится до 2025 года. В Новосибирской области для его осуществления региональным министерством транспорта была разработана специальная программа развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации, которая, как известно, будет целиком или частично включать в себя территории Ордынского, Искитимского, Черепановского, Колыванского, Мошковского, Тогучинского, Коченёвского и Новосибирского районов, а также Бердска, Кольцово и других муниципальных образований.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, в нынешнем году на проект «Безо­пасные и качественные дороги» будет выделено 2 миллиарда 242 миллиона рублей, 1 миллиард 37 миллионов из которых достанется сибирской столице. Кстати, в Новосибирске и Кольцово дорожные работы уже идут полным ходом. Всего в регионе приводят в порядок 24 объекта: на 12 из них делают ремонт, а еще на 12 проводят мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно опасных участках. Что касается районов области, то в рамках проекта будут реконструированы и отремонтированы участки автодорог Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск — Кочки — Павлодар, Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС, Инская — Барышево, Новосибирск — Садовый.

Магистрали без аварий и пробок

Если же говорить об областном центре, то в нем работы ведутся в 20 местах. Среди них такие значимые для города магистрали, как улицы Станционная, Немировича-Данченко, а также Петухова, Никитина, Гоголя, Красный проспект и Мочищенское шоссе.

Во время проведения форума «Транспорт Сибири — 2017» заместитель руководителя Феде­рального дорожного агентства (Росавтодор) Игорь Астахов, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, руководство города Новосибирска, депутаты и общественники побывали там, где идут работы, чтобы убедиться, что дороги ремонтируют качественно и с соблюдением технологий.

Инспекцию начали с улицы Станционной — там приводят в порядок дорожное полотно и реконструируют светофоры. Последнее особенно актуально: в часы пик улица традиционно замирает в пробке. Затем проверяющие посетили другую важнейшую магистраль левобережья — улицу Немировича-Данченко. На этом объекте отремонтируют дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары, обновят бордюры, нанесут прочную пластиковую дорожную разметку, установят комплексы фото- и видеофиксации, а светофоры заменят на светодиодные. Общая стоимость работ на Немировича-Данченко — 267 миллионов рублей. По графику, строители должны закончить все к первому октября, но вполне вероятно, что завершат гораздо раньше — уже в августе. Игорь Астахов обратил внимание на то, как организована безопасность дорожного движения на время ремонта. В целом заместитель руководителя Росавтодора, судя по всему, остался доволен.

— Конечно, о том, насколько качественной и безопасной стала эта дорога, можно будет судить лишь в следующем году, когда мы увидим статистические данные по ДТП и про­анализируем их причины. Тем не менее уже можно сказать, что новосибирские дорожники — молодцы, — говорит Игорь Астахов. — На тех объектах, что мы сегодня успели посмотреть, подрядчики работают с опережением графика. В ходе осмотра каких-то серьезных претензий к выполнению технологий и соблюдению принятых стандартов у нас не возникло. Есть небольшие замечания по организации работ. Например, надо подумать, как обеспечить возможность прохода пешеходов во время ремонта тротуаров. Так что можно сказать, что областное министерство транспорта, городские власти и подрядные организации работают хорошо.

Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» № 22 от 5 июня 2017 года.