Русский осетр заселит водоемы по экопрограмме моста в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости (Крым). Молодь русского осетра выпустят в естественную среду по экопрограмме моста в Крым, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости (Крым). Молодь русского осетра выпустят в естественную среду по экопрограмме моста в Крым, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
«На Таманском полуострове началась реализация трехлетней программы по искусственному воспроизводству и выпуску в естественную среду обитания мальков русского осетра. Она проводится в рамках экологической программы проекта моста в Крым», — сообщили в инфоцентре.
До конца 2019 года в водоемы Кубани будет выпущено 1,5 млн мальков русского осетра. Вся работа разделена на 3 этапа. Первый выпуск молоди в реку Кубань — это 500 тысяч штук — запланирован в июне 2017 года. Выращивают рыбу специалисты рыбопитомников
«Для получения икры осетра нужно растить 10−12 лет, эта рыба долго созревает. Проводить забор икры у созревших осетров можно всего раз в 2−3 года, без угрозы для жизни рыбы. Поэтому мы считаем каждую икринку большой ценностью и следим за ее развитием. Из икры, взятой у маточного стада по программе Крымского моста, уже появились личинки. Сейчас каждая весит 50 миллиграммов. К моменту выпуска в июне средний вес малька составит не менее 1,5 граммов», — рассказала начальник инкубационного цеха Наталья Зеленская.
В свою очередь ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова отметила, что согласно многолетним наблюдениям, численность осетровых в
«Ежегодно рыбоводное хозяйство Кубани выращивает и выпускает в водоемы около 5 млн штук молоди осетра и севрюги. Экологические мероприятия в рамках моста в Крым позволят сделать еще больше для сохранения уникального генофонда азовских подвидов осетровых», — рассказала Оксана Фурсова.
Она включает компенсационные мероприятия, а также регулярный экологический мониторинг на стройплощадке и прилегающих территориях. Влияние строительства на состояние биоресурсов, воздуха, почвы, акватории Черного и Азовского морей, поверхностных вод, орнитофауны, растительного и животного мира контролируют ведущие специалисты российских институтов и организаций.
«Мы наблюдаем за дельфинами в Керченском проливе. Стройка их не пугает. Они подходят совсем близко, охотятся на рыб. Строители фотографируют их во время обеденного перерыва и уже различают афалин, азовок и белобочек. Здесь все понимают важность природоохранных мероприятий. Для того, чтобы стройка как можно меньше мешала морским обитателям, регулярно контролируется уровень шума, а также интенсивность освещения морских рабочих участков в темное время суток», — рассказала ведущий специалист по экологии мостоотряда Елена Корнева.
Экологический мониторинг также проводится на компенсационных участках — территориях за пределами большой стройки, на которые в 2015 году было перемещено около трех тысяч экземпляров краснокнижных растений и более 100 особей редких животных, а также пернатые из зоны активных
«Сейчас мы проводим количественный учет бельвалии сарматской, вида, занесенной в Красную книгу РФ и Красную книгу Краснодарского края. Это многолетнее луковичное растение, которое цветет и плодоносит весной. В конце мая заканчивается ее вегетация. Мы видим, что она благополучно отцвела, дает семена и уходит в состояние покоя. Бельвалию мы перенесли на этот компенсационный участок со степных склонов окрестностей Тузлинской косы, когда еще шла подготовка к строительству моста», — отметила доцент кафедры ботаники Южного федерального университета Ольга Ермолаева.
Как подчеркнули в инфоцентре «Крымский мост», компенсационные участки стали местом сосредоточений гнездящихся, пролетных, зимующих и кочующих птиц, которые переместились сюда с территории строительства моста. Для создания привлекательных условий для пернатых оборудованы кормовые станции и места для отдыха в репродуктивный период: установлены плоты, кормушки и искусственные гнездовья.
Специалисты в ходе весеннего мониторинга орнитофауны на этих участках насчитали более 8,7 тысяч особей 49 видов, 8 из которых занесены в Красные книги РФ и Краснодарского края. Наиболее многочисленным стал отряд гусеобразных: количество лебедей, гусей и уток превысило 6,5 тысяч особей. Также замечены многочисленные скопления морского голубка и пестроносой крачки.