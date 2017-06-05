Русский осетр заселит водоемы по экопрограмме моста в Крым

«На Таманском полуострове началась реализация трехлетней программы по искусственному воспроизводству и выпуску в естественную среду обитания мальков русского осетра. Она проводится в рамках экологической программы проекта моста в Крым», — сообщили в инфоцентре.

До конца 2019 года в водоемы Кубани будет выпущено 1,5 млн мальков русского осетра. Вся работа разделена на 3 этапа. Первый выпуск молоди в реку Кубань — это 500 тысяч штук — запланирован в июне 2017 года. Выращивают рыбу специалисты рыбопитомников Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Как пояснили в инфоцентре, они уже завершили инкубацию икры, взятой от маточного стада.

«Для получения икры осетра нужно растить 10−12 лет, эта рыба долго созревает. Проводить забор икры у созревших осетров можно всего раз в 2−3 года, без угрозы для жизни рыбы. Поэтому мы считаем каждую икринку большой ценностью и следим за ее развитием. Из икры, взятой у маточного стада по программе Крымского моста, уже появились личинки. Сейчас каждая весит 50 миллиграммов. К моменту выпуска в июне средний вес малька составит не менее 1,5 граммов», — рассказала начальник инкубационного цеха Наталья Зеленская.

В свою очередь ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова отметила, что согласно многолетним наблюдениям, численность осетровых в Азово-Черноморском регионе снижается, в частности, из-за браконьерского промысла. И поддержать популяцию, подчеркнула специалист, получается только путем промышленного возврата.

«Ежегодно рыбоводное хозяйство Кубани выращивает и выпускает в водоемы около 5 млн штук молоди осетра и севрюги. Экологические мероприятия в рамках моста в Крым позволят сделать еще больше для сохранения уникального генофонда азовских подвидов осетровых», — рассказала Оксана Фурсова.