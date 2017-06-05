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10:29 (мск), источник: РИАЦ

С 9 июня из Волгограда стартуют прямые авиарейсы в Сочи и Симферополь

С 9 июня компания «Нордавиа — региональные авиалинии» запускает прямые авиарейсы из Волгограда в Сочи и Симферополь.

Источник: РИАЦ

Как сообщает пресс-служба волгоградского аэропорта, полёты в Сочи будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам, в Симферополь — по понедельникам и пятницам. Рейсы будут осуществляться на современных воздушных судах Boeing 737−500.

Добавим, что на перелеты Волгоград — Сочи, Волгоград — Симферополь и/или обратно, выполняемые в период с 9 июня по 30 июня включительно, будет действовать 30-процентная скидка от тарифа для тех, кто отправляется на курорты всей семьёй или компанией из нескольких человек. Предложение действует при покупке авиабилетов в агентствах города.

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