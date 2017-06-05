С 9 июня из Волгограда стартуют прямые авиарейсы в Сочи и Симферополь
С 9 июня компания «Нордавиа — региональные авиалинии» запускает прямые авиарейсы из Волгограда в Сочи и Симферополь.
С 9 июня компания «Нордавиа — региональные авиалинии» запускает прямые авиарейсы из Волгограда в Сочи и Симферополь.
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Добавим, что на перелеты Волгоград — Сочи, Волгоград — Симферополь и/или обратно, выполняемые в период с 9 июня по 30 июня включительно, будет действовать 30-процентная скидка от тарифа для тех, кто отправляется на курорты всей семьёй или компанией из нескольких человек. Предложение действует при покупке авиабилетов в агентствах города.