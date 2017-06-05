Почему увеличилась стоимость приватизации жилья?

─ В соответствии с поданным вами заявлением решением Ельского районного исполнительного комитета от 12 мая 1999 года вам была разрешена приватизация квартиры. В счет погашения стоимости приватизации жилого помещения начислена жилищная квота в размере 351 рубль в ценах 1991 года. Остальная часть стоимости квартиры в целях приватизации согласно решению подлежала оплате на счет отделения ОАО Беларусбанк. Поскольку указанная в решении сумма в счет оплаты за приватизируемое жилое помещение в отделение банка внесена вами не была, по истечении года в соответствии с законодательством указанное решение Ельского райисполкома утратило силу.

В последующем, вами было подано 04 октября 2013 года заявление на приватизацию занимаемой на праве найма квартиры. Решением Ельского райисполкома от 18 ноября 2013 года О продаже в частную собственность жилых помещений государственного жилищного фонда вам была разрешена приватизация с оценочной стоимостью Br101 075 000, в рассрочку на 40 лет и с условием уплаты первоначального взноса в размере 10% оценочной стоимости жилого помещения. Согласно пункту 1.1.9 Указа Президента от 26 апреля 2010 года № 200 Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан решение о приватизации действительно в течение одного года со дня его принятия. В настоящее время данное решение утратило силу.

Следует отметить, что в 2013 году Ельским бюро Мозырского филиала РУП Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру была выдана справка характеристика изолированного жилого помещения на основании имеющегося инвентарного дела по состоянию на 13 мая 1987 года.

Поскольку вы обратились в Ельское бюро 16 сентября 2014 года по вопросу проведения проверки характеристик вашей квартиры, последним был произведен ее обмер. Вам была выдана справка об изменении общей площади и рекомендовано обратиться в комиссию об оценке Ельского райисполкома с заявлением о внесении изменения в решение № 797 для перерасчета суммы на приватизацию квартиры. Однако вы этими рекомендациями не воспользовались, в связи с чем изменения в принятое решение Ельским райисполкомом не вносились.

В очередной раз с заявлением на приватизацию квартиры вы обращались в службу Одно окно Ельского райисполкома 14 декабря 2015 года. По рассмотрению этого обращения Ельским райисполкомом было принято 29 декабря 2015 года решение О продаже в частную собственность жилых помещений частного жилищного фонда. Согласно данному решению вам была разрешена приватизация квартиры в рассрочку на 40 лет и с условием уплаты первоначального взноса в размере 10% оценочной стоимости жилого помещения.

Статьей 141 Жилищного кодекса установлено, что стоимость объектов приватизации определяется с учетом их потребительских качеств в ценах, действующих на день подачи заявления о приватизации занимаемых помещений, комиссиями местных исполнительных и распорядительных органов, в порядке, установленном Советом Министров.

Оценочная стоимость квартиры определена оценочной комиссией райисполкома в соответствии с постановлением Совета Министров от 28 мая 2013 года № 421. При этом расчет произведен исходя из первоначальной балансовой стоимости жилого дома в ценах 1991 года, общей площади жилых помещений дома, а также общей площади вашей квартиры. Общая площадь квартиры взята на основании справки характеристики Ельского бюро и составила 63,1 квадратных метров. Учтен индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ на первое число месяца, в котором было подано вами заявление на приватизацию. В расчете также учтены коэффициенты качества жилой среды, потребительских качеств квартиры. Износ жилого здания определен в размере накопленной амортизации, согласно нормам от 30 сентября 2011 года постановления № 161. При расчете взята уточненная величина накопленной амортизации.

По результатам рассмотрения вашего обращения к Главе Администрации Президента Государственный комитет по имуществу для проверки действительной стоимости жилого дома и затрат на его реконструкцию (модернизацию), исходя из сроков службы основных средств 27 мая 2016 года, предложил райисполкому уточнить стоимость, по которой жилой дом был принят к бухгалтерскому учету, дату принятия его к учету, и затрат на его реконструкцию. Для этих целей было проведено обследование строительных конструкций дома и вашей квартиры. Согласно заключению по результатам обследования квартиры, выполненного научно-исследовательской лабораторией Строительные конструкция, основания и фундаменты УО Белорусский государственный университет транспорта износ составил 49%.

Также в расчет были внесены иные изменения, в том числе касающиеся коэффициентов потребительских качеств, используемых при определении оценочной стоимости квартиры, поскольку они не соответствовали данным, указанным в справке об ее технических характеристиках.

Кроме того, Госкомимущество выявлены замечания по определению оценочной стоимости квартиры; при переводе стоимости затрат на реконструкцию в цены на дату подачи заявления о приватизации неверно применен индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ; одновременно допущена ошибка при уточнении износа дома.

На основании выводов Госкомимущества, изложенных в письме от 27 мая 2016 года № 3−3/8Х, Ельским райисполкомом был сделан перерасчет стоимости данной квартиры, которая составила Br316 800 100, а также принято решение от 20 июня 2016 года № 395 О продаже и передаче в частную собственность жилых помещений государственного жилищного фонда и внесении изменения в решение Ельского районного исполнительного комитета от 29 декабря 2015 года № 881.

Вам предлагалось ознакомиться с актом оценки стоимости приватизируемого жилого помещения, а также обратиться за проведением независимой оценки рыночной стоимости квартиры в порядке, установленном Указом Президента от 13 ноября 2014 года № 524 О приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда, чего сделано не было. В настоящее время решение утратило силу.

В рамках проекта газификации, заказчиком которого выступало КУП Гомельское областное УКС, в вашей квартире были установлены газовый котел и газовый счетчик, произведена разводка трубопровода газоснабжения. За счет средств капитального ремонта были выполнены работы по устройству системы дымоудаления, обустроена система внутриквартирного отопления. Подключение отопительного газового котла к отопительной системе были выполненными за счет ваших средств. Затраты на модернизацию дома увеличили оценочную стоимость квартиры.

Принимая во внимание изложенное выше, законных оснований принять решение о приватизации вашей квартиры с определением ее оценочной стоимости на момент подачи заявления о приватизации от 18 ноября 2013 года, а также без включения в оценочную стоимость жилого помещения работ по газификации, не усматривается.

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