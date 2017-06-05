Пенсионеры Крыма живут на 11 тысяч 853 рубля в месяц

Она меньше среднестатистической общероссийской: на материке пожилые люди ежемесячно получают порядка 12 тысяч 425 рублей. Если брать наших ближайших соседей — Краснодарский край, Ростовскую область, Ставропольский край — там пенсии немного выше. Ростовская область — 12 тысяч 624 рублей, Ставропольский и Краснодарский край — 13 тысяч 600 рублей, — заявила в ходе проекта «Рабочий полдень с «Крымской газетой» управляющая отделением Пенсионного фонда России по республике Крым Людмила Кудрявцева.

Общая же сумма, которая выплачивается пенсионерам Крыма, ежемесячно составляет 7,1 млрд. рублей. Самый «пожилой» город Республики — Симферополь. В крымской столице проживают порядка 110 тысяч человек, вышедших на заслуженных отдых.