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17:17 (мск), источник: КрымPress

Пенсионеры Крыма живут на 11 тысяч 853 рубля в месяц

11 тысяч 853 рубля — это среднестатистическая пенсия, которую получают пенсионеры Крыма.

Она меньше среднестатистической общероссийской: на материке пожилые люди ежемесячно получают порядка 12 тысяч 425 рублей. Если брать наших ближайших соседей — Краснодарский край, Ростовскую область, Ставропольский край — там пенсии немного выше. Ростовская область — 12 тысяч 624 рублей, Ставропольский и Краснодарский край — 13 тысяч 600 рублей, — заявила в ходе проекта «Рабочий полдень с «Крымской газетой» управляющая отделением Пенсионного фонда России по республике Крым Людмила Кудрявцева.

Общая же сумма, которая выплачивается пенсионерам Крыма, ежемесячно составляет 7,1 млрд. рублей. Самый «пожилой» город Республики — Симферополь. В крымской столице проживают порядка 110 тысяч человек, вышедших на заслуженных отдых.

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