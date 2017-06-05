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11:18 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске откроют памятник городскому голове и меценату

В Челябинске откроют памятник купцу и меценату, ктитору Челябинского женского монастыря Петру Ивановичу Перцеву. Перцев был городским головой в 1879—1880 годах и неоднократно избирался гласным Челябинской городской думы.

Торжественная церемония открытия состоится 8 июня в Челябинском Одигитриевском женском монастыре рамках проекта «История российского предпринимательства», организатором которого является бизнес-объединение «Деловая Россия».

Как рассказали в краеведческом музее города, Петр Иванович Перцев родился в 1818 году. В 1834 году окончил Ярославское уездное училище. Занимался торговлей вином, в разное время был купцом первой и второй гильдий.

Стараниями Перцева в Одигитриевской церкви Челябинского женского монастыря был устроен придел по имя апостолов Петра и Павла. Освящение состоялось 6 мая 1869 года.

С 12 мая 1866 года по 15 июня 1871 года Перцев — почетный попечитель Челябинского приходского училища. С 11 декабря 1868 года — почетный блюститель Челябинского духовного училища.

Кроме того, для обеспечения причта церкви купец пожертвовал в 1873 году капитал в три тысячи рублей, проценты с которого были определены в жалованье священнослужителям храма. Для квартиры священника построил в 1872 году деревянный дом со службами, псаломщику (до совмещения этой должности с должностью эконома училища) предоставил квартиру в своем доме. Ежегодно Перцев выделял на жалованье псаломщику и регенту училищного хора до 200 рублей. За счет купца приобреталась некоторая церковная утварь, в 1889 году украшен иконостас училищной церкви ризами, на что было израсходовано около 1000 рублей. В течение нескольких лет Перцев содержал на своем иждивении трех бедных учеников духовного училища.

В пятницу, 16 сентября, состоится перезахоронение останков известного уральского предпринимателя, челябинского городского головы Петра Ивановича Перцева. До настоящего времени прах купца хранился в запасниках Государственного исторического музея Южного Урала в фонде археологии. Музей выступил с инициативой перезахоронить останки, поскольку они не являются предметов археологии.

Петр Иванович Перцев, скончавшийся 6 марта 1890 года, был погребен рядом с Покровской церковью, находившейся при Челябинском духовном училище. Этот храм был построен в 1870—1872 годах на его средства. В народе церковь так и называли — Перцевская. Могила купца была обнаружена в феврале 2004 года во время земляных работ при реконструкции здания администрации Челябинской области.

В сентябре 2016 года по благословения церкви купец Перцев был погребен в Челябинске на территории Одигитриевского женского монастыря.

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