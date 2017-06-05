Около 1 млрд рублей направят на расселение аварийного жилья за год на Дону

Согласно информации из официальных источников, 544 млн рублей из выделяемой суммы предполагается затратить на переселение людей из домов, грозящих обрушением, общая площадь которых составляет 16,8 тыс. кв. метров.

Работы будут выполнены в рамках программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в 2017—2030 годах».

В программу включены 21 город и муниципальный район. Из аварийного жилья общей площадью 165,33 тыс. кв. метров планируется переселить 8500 человек. На эти цели выделено 6 млрд рублей из областной казны. Еще 1 млрд рублей составят средства местных бюджетов. Кроме того, рассматривается вопрос привлечения федеральных средств.