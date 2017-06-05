На рынках Волгограда прибавилось местной овощной продукции

На народной ярмарке овощей изобилие. И все больше на прилавках продукции, выращенной на волгоградской земле. Полтонны огурчиков от фермера из Кузьмичей Городищейского района разошлись за несколько часов.

— Вообще у нас самая свежая продукция, с поля. Срываем огурец и тут же сюда, на прилавок. Тогда все свежее, вкусное.

— Все со своего огорода: клубника, зелень, сами едим. Что осталось, продаем.

Есть на этом рынке место и дачникам. Эта клубника созрела в СНТ «Сигнал».

— Документы спрашивают, дачные книжки показываем.

Вячеслав Ефимов выращивает овощную продукцию на своем огороде в Краснослободске.

— С привозным не сравнить, все свое, все лучшее.