Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: что произошло с ИГИЛ после удара ВКС России под Пальмирой
Самый толстый в мире мальчик похудел
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Мошенники без ведома граждан переводят пенсионные сбережения
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Путин поинтересовался у стран НАТО, с кем они собрались воевать
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
20Крепостные стены XXI века
11:23 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На рынках Волгограда прибавилось местной овощной продукции

С началом лета на рынках города прибавилось местной овощной продукции: огурцы, редис, зелень, первая клубника. Опросы показывают, что волгоградцы предпочитают их завозному товару.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На народной ярмарке овощей изобилие. И все больше на прилавках продукции, выращенной на волгоградской земле. Полтонны огурчиков от фермера из Кузьмичей Городищейского района разошлись за несколько часов.

— Вообще у нас самая свежая продукция, с поля. Срываем огурец и тут же сюда, на прилавок. Тогда все свежее, вкусное.

— Все со своего огорода: клубника, зелень, сами едим. Что осталось, продаем.

Есть на этом рынке место и дачникам. Эта клубника созрела в СНТ «Сигнал».

— Документы спрашивают, дачные книжки показываем.

Вячеслав Ефимов выращивает овощную продукцию на своем огороде в Краснослободске.

— С привозным не сравнить, все свое, все лучшее.

Весна выдалась неласковой, и лето началось с похолодания. Местные овощи подходят с задержкой где-то на неделю. Будет тепло, упадут цены. Волгоградские овощи окончательно завоюют рынок. Выращено в регионе — уже повод присмотреться к товару.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Пикантное нижнее белье из изоленты набирает обороты в Сети
Неудачный прикол с отрезанной головой президента может стоить популярной ведущей свободы
Пикантное нижнее белье из изоленты набирает обороты в Сети
Шесть арабских стран объявили о разрыве дипотношений с Катаром
ВВС КНДР провели учения по нанесению ударов по авианосцам США
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
Голикова предупредила об эффектах повышения пенсионного возраста
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Литва начала строить забор на границе с Россией
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
Новая Mazda CX-5: известна цена базовой версии Российской офис японской марки пока не опубликовал полные прайс-листы на новое поколение кроссовера CX-5, но назвал стоимость самой доступной и самой дорогой машин
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина» В Москве с участием звезд состоялся показ полнометражной версии экранизации романа Толстого в постановке Карена Шахназарова для знаменитых деятелей культуры
Недвижимость
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
В 2017 году ипотечные ставки в Москве будут снижаться
Собянин: «Молчуны» не повлияют на итоги голосования по реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность Певица призналась, что она с мужем Владимиром Пресняковым очень ждут рождения второго ребенка.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь