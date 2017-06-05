На рынках Волгограда прибавилось местной овощной продукции
С началом лета на рынках города прибавилось местной овощной продукции: огурцы, редис, зелень, первая клубника. Опросы показывают, что волгоградцы предпочитают их завозному товару.
С началом лета на рынках города прибавилось местной овощной продукции: огурцы, редис, зелень, первая клубника. Опросы показывают, что волгоградцы предпочитают их завозному товару.
На народной ярмарке овощей изобилие. И все больше на прилавках продукции, выращенной на волгоградской земле. Полтонны огурчиков от фермера из Кузьмичей Городищейского района разошлись за несколько часов.
— Вообще у нас самая свежая продукция, с поля. Срываем огурец и тут же сюда, на прилавок. Тогда все свежее, вкусное.
— Все со своего огорода: клубника, зелень, сами едим. Что осталось, продаем.
Есть на этом рынке место и дачникам. Эта клубника созрела в СНТ «Сигнал».
— Документы спрашивают, дачные книжки показываем.
Вячеслав Ефимов выращивает овощную продукцию на своем огороде в Краснослободске.
— С привозным не сравнить, все свое, все лучшее.
Весна выдалась неласковой, и лето началось с похолодания. Местные овощи подходят с задержкой