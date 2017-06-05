Qatar Airways приостанавливает полеты в Саудовскую Аравию

Ранее шесть арабских стран: ОАЭ, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен и Ливия — заявили о решении разорвать дипломатические отношения с Катаром. Вслед за этим национальная компания ОАЭ Etihad Airways и авиакомпания Flydubai, базирующаяся в Дубае, заявили о приостановке авиасообщения с Катаром.

Также о приостановке перелетов в Катар с 6 июня объявила Emirates Airlines.