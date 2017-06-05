Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: что произошло с ИГИЛ после удара ВКС России под Пальмирой
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Эксперты нашли самую дешевую квартиру в Новой Москве
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
"Невероятное разоблачение": СМИ о новых подробностях гибели Дианы
МО РФ поведало об испытаниях новейшего истребителя
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Путин поинтересовался у стран НАТО, с кем они собрались воевать
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
20Крепостные стены XXI века
11:37 (мск), источник: RNS

Qatar Airways приостанавливает полеты в Саудовскую Аравию

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways приостанавливает все полеты в Саудовскую Аравию, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Источник: Reuters

Ранее шесть арабских стран: ОАЭ, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен и Ливия — заявили о решении разорвать дипломатические отношения с Катаром. Вслед за этим национальная компания ОАЭ Etihad Airways и авиакомпания Flydubai, базирующаяся в Дубае, заявили о приостановке авиасообщения с Катаром.

Также о приостановке перелетов в Катар с 6 июня объявила Emirates Airlines.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Почему растут цены на нефть
Шесть арабских стран объявили о разрыве дипотношений с Катаром
ВВС КНДР провели учения по нанесению ударов по авианосцам США
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
Голикова предупредила об эффектах повышения пенсионного возраста
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Литва начала строить забор на границе с Россией
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
Новая Mazda CX-5: известна цена базовой версии Российской офис японской марки пока не опубликовал полные прайс-листы на новое поколение кроссовера CX-5, но назвал стоимость самой доступной и самой дорогой машин
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина» В Москве с участием звезд состоялся показ полнометражной версии экранизации романа Толстого в постановке Карена Шахназарова для знаменитых деятелей культуры
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность Певица призналась, что она с мужем Владимиром Пресняковым очень ждут рождения второго ребенка.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь