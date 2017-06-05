Ремонт на Репина довел Екатеринбург до транспортного коллапса

Как сообщают жители уральской столицы в соцсетях, пробка достигала трех километров и многие были вынуждены добираться до работы пешком.

От остановки транспорта Институт Связи до улицы Малышева люди шли по проезжей части — тротуары на этом участке сняты. При этом некоторые водители не знают схему объезда.

Водитель автобуса № 19 не знал, где повернуть на улицу Московскую и проехал до Посадской, пишет один из пользователей во ВКонтакте.