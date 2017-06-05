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11:30 (мск), источник: УралПолит.ру

Ремонт на Репина довел Екатеринбург до транспортного коллапса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге из-за перекрытия улицы Репина горожане встали в километровые пробки на улице Гурзуфской, Крауля, Токарей и Металлургов.

Как сообщают жители уральской столицы в соцсетях, пробка достигала трех километров и многие были вынуждены добираться до работы пешком.

От остановки транспорта Институт Связи до улицы Малышева люди шли по проезжей части — тротуары на этом участке сняты. При этом некоторые водители не знают схему объезда.

Водитель автобуса № 19 не знал, где повернуть на улицу Московскую и проехал до Посадской, пишет один из пользователей во ВКонтакте.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», из-за ремонтных работ улицу Репина от улицы Мельникова до улицы Малышева перекрыли до 12 июня.

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