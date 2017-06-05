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11:45 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская область сокращает число госпредприятий

В Челябинской области сокращается количество государственных унитарных предприятий. В ближайшей перспективе в собственности региона должны остаться только социально-значимые и рентабельные предприятия.

По словам министра Алексея Бобракова, региональные власти надеются, что сокращение числа ОГУПов позволит оптимизировать структуру государственной собственности, снизив расходы.

Как уточнили агентству в минимущества региона, в 2016 году количество унитарных предприятий сократилось с 23 до 16. Десять из них по итогам прошлого года получили прибыль на общую сумму 49 миллионов рублей.

Убыточными по итогам года вновь признаны предприятия дорожно-строительной отрасли. Основная причина их неэффективности — неспособность работать в конкурентной среде. «Несмотря на внушительный имущественный комплекс, предприятия не в состоянии обеспечить свое участие в торгах на проведение дорожно-строительных работ и вынуждены довольствоваться субподрядом, — пояснил Алексей Бобраков. — При таком положении вещей о прибыльной деятельности речи быть не может». Часть этих предприятий уже преобразована в ООО, остальные в процессе реорганизации. Доли хозяйственных обществ в размере 100% будут включены в программу приватизации с целью продажи их на аукционе.

Также в области ведется работа по акционированию госпредприятий. После преобразования у хозяйственных обществ появляется возможность привлечения инвестиций посредством докапитализации. Они становятся более маневренными и значительно увереннее себя чувствуют в конкурентной среде.

На прошедшем заседании правительства области было принято решение о включении в программу приватизации 100-процентного пакета акций Чебаркульского предприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог. «В связи с этим мы прогнозируем увеличение поступлений от продажи акций в 2017 году с 97 до 250 миллионов рублей», — отметил Алексей Бобраков.

Министр подчеркнул, что в настоящее время ряд областных предприятий ориентирован на решение социальных задач и правительство области заинтересовано в их присутствии на рынке. Например, на базе «Продкорпорации» реализуются программы поддержки аграрного сектора. «Медтехника» занимается обслуживанием и ремонтом медицинской аппаратуры в больницах.

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