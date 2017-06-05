Ростовская область подписала на ПМЭФ-2017 соглашения на 13,5 млрд рублей

Основную часть всех договоренностей, как и ожидалось, составили соглашения о реализации новых индустриальных проектов в регионе.

Так, «Группа Агроком» вложит 10,5 млрд рублей в строительство завода по выпуску барьерных пленок, логистического центра, спортивно-зрелищного комплекса «Гандбол-Арена» и перенос производства колбасного завода из центра Ростова в Южно-Батайский индустриальный парк. Компания «Платов групп» и швейцарская T.H. E. Machines Yvonand построят в Тарасовском районе завод по выпуску систем капельного орошения, инвестиции в проект составят 2 млрд рублей. Пуск предприятия запланировано провести до конца этого года. С компанией «Техногенные минеральные ресурсы» на форуме подписано соглашение о строительстве завода по утилизации золошлаковых отходов Новочеркасской ГРЭС стоимостью 200 млн рублей. Компания «Шахтинская керамика» (входит в ГК «Юнитайл») инвестирует более 890 млн рублей в развитие и модернизацию предприятия.

Кроме того, Ростовская область подписала на нынешнем экономическом форуме соглашение с компанией Coca-Cola HBC Россия, которое предусматривает долгосрочное сотрудничество по нескольким направлениям — от поставок сырья для завода Coca-Cola Hellenic в Новоалександровском индустриальном парке до проектов в сфере экологии, профориентации молодежи, волонтерства и спорта. Подписано также соглашение с «Почта Банком», которое направлено на развитие в регионе современных банковских технологий и инфраструктуры.