Ильсур Метшин: «70% помещений, выставленных на торги по льготной аренде, реализовано»

При этом градоначальник подчеркнул, что нужно выяснить, почему оставшиеся 30% помещений не пользуются спросом у предпринимателей.

«70% помещений — это хорошая цифра, учитывая то, что это был неликвид, который в буквальном смысле “висел” на нашей шее, в том числе финансово — мы платили за коммунальные услуги, охрану. Сегодня эти здания обрели не просто хозяина, а собственника, который вкладывает в свой бизнес и планирует свою деятельность на годы вперед», — сказал глава города. «Программа важна, нужна, и ее нужно продолжить», — уверен Мэр Казани.

По словам Ильсура Метшина, программы льготной аренды и льготного кредитования дали серьезный толчок вперед. «Не единицы, а десятки предпринимателей создали свое дело и свой бизнес, а значит, стали активными участками городской жизни, экономики, создали рабочие места, дали возможность людям работать и зарабатывать», — подчеркнул градоначальник.

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов сообщил, что в настоящее время перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства содержит 106 объектов. Еженедельно комитет проводит аукционные торги по продажам размера ежегодной арендной платы объектов, включенных в этот перечень.

«На сегодня объявлено 55 аукционов, выставлено 67 объектов. 36 объектов выставлялись неоднократно», — рассказал председатель КЗИО. Он отметил, что из 51 прошедшего аукциона 33 аукциона признаны несостоявшимися: 11 — в связи с подачей единственной заявки, 22 — в виду отсутствия поданных заявок. Всего от предпринимателей было принято 112 заявок.

«По состоянию на 2 июня из 67 объектов с аукционных торгов реализовано 54 права на заключение договора аренды. Всего на данный момент заключено 48 договоров», — привел данные Ренат Галяутдинов, добавив, что договоры аренды заключаются сроком на 5 лет.

Докладчик напомнил, что целевое назначение выставляемых на торги помещений, ограничено такими направлениями, как обрабатывающее производство, ЖКХ, инновационная деятельность, бытовое обслуживание, образование, здравоохранение, народно-художественные промыслы, внутренний туризм, физкультура и спорт, культура, частные учреждения дополнительного образования детей.

В текущем месяце аукционы пройдут 9, 16, 23 и 30 июня. «По остальным объектам, включенным в перечень, готовится техническая документация и проводится независимая оценка по определению размер годовой арендной платы. По мере готовности документов и отчетов, объекты будут выставлены на торги в ближайшее время», — пояснил председатель КЗИО.