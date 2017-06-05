Чиновников Светлого накажут за ненадлежащее содержание муниципальных дорог

Муниципалитет должен следить за состоянием 153 дорог. Но последние полтора года ежегодная оценка технического состояния указанных автомобильных дорог не проводилась. Это является нарушением требований ст. 12 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Возбуждено дело об административном правонарушении.

При этом, как говорится на сайте местной администрации, в своем отчете глава администрации Александр Блинов подчеркнул, что «власти города особое значение уделяют содержанию муниципальных дорог. В 2016 году на дорожный ремонт было потрачено 19,7 млн рублей, это почти в два раза больше, чем годом ранее. На этот год планы еще масштабнее — прогнозируется четырехкратное увеличение объемов дорожного ремонта».