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11:41 (мск), источник: АиФ Калининград

Чиновников Светлого накажут за ненадлежащее содержание муниципальных дорог

Чиновников Светлого накажут за ненадлежащее содержание муниципальных дорог. Штраф до 30 тысяч рублей грозит директору МКУ «Жилищно-коммунальное агентство», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Источник: Аргументы и факты

Муниципалитет должен следить за состоянием 153 дорог. Но последние полтора года ежегодная оценка технического состояния указанных автомобильных дорог не проводилась. Это является нарушением требований ст. 12 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Возбуждено дело об административном правонарушении.

При этом, как говорится на сайте местной администрации, в своем отчете глава администрации Александр Блинов подчеркнул, что «власти города особое значение уделяют содержанию муниципальных дорог. В 2016 году на дорожный ремонт было потрачено 19,7 млн рублей, это почти в два раза больше, чем годом ранее. На этот год планы еще масштабнее — прогнозируется четырехкратное увеличение объемов дорожного ремонта».

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