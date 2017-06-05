Шесть авиакомпаний приостановили полеты в Катар

Рейсы в столицу Катара Доху отменили Emirates и Etihad Airways (ОАЭ), Saudia (Саудовская Аравия), Gulf Air (Бахрейн) и Egypt Air (Египет). Как уточняет Reuters, такое же решение принял и Flydubai из ОАЭ.

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На данный момент добраться из России в Катар можно прямыми рейсами Qatar Airways. Кроме того, с пересадками в Доху летает Lufthansa, British Airways, Turkish Airlines и Pegasus. Минимальная стоимость перелета на ближайшие даты составляет около 23 тысяч рублей (от 40 тысяч за прямой перелет).

Также стало известно, что национальная авиакомпания Катара Qatar Airways намерена приостановить полеты в Саудовскую Аравию.

Ранее в понедельник сообщалось, что дипломатические отношения с Катаром разорвали в общей сложности пять государств. Они также прекратили воздушное и морское сообщение с эмиратом.

Доху обвинили в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутриполитической ситуации в Саудовской Аравии, Египте и других странах. МИД эмирата назвал такие меры неоправданными и отверг высказанные в адрес Катара претензии.