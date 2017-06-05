На трассе Красноярск-Железногорск тестируют светодиодные светильники
На 15−16 километре автодороги
На 15−16 километре автодороги
В настоящее время для освещения автодорог используются ртутьсодержащие лампы, которые приходится часто менять, пояснили в
Испытания будут проходить более двух лет. За это время специалисты сравнят технические параметры, потребляемую мощность, срок службы и цену светодиодных светильников разных производителей.
В эксперименте принимают участие четыре компании, три из которых — красноярские.
Цель испытаний — убедиться в соответствии заявленных производителем параметров приборов освещения. Если они прослужат дольше и их использование с учетом замены окажется экономически выгодным, то приборы освещения будут рекомендованы к дальнейшей эксплуатации на региональной сети автодорог.