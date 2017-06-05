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11:42 (мск), источник: ИА Пресс-Лайн

На трассе Красноярск-Железногорск тестируют светодиодные светильники

На 15−16 километре автодороги Красноярск-Железногорск установили четыре вида светодиодных светильников, чтобы сравнить их работу с уже существующими системами освещения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления автомобильных дорог Красноярского края.

Источник: Агентство «Москва»

В настоящее время для освещения автодорог используются ртутьсодержащие лампы, которые приходится часто менять, пояснили в пресс-службе. Производители светодиодных приборов заявляют, что их продукция эффективнее — приборы служат намного дольше, что позволит экономить бюджетные средства на замене ламп, а освещение поверхности проезжей части распределяется более равномерно, что должно отразиться на безопасности дорожного движения в темное время суток.

Испытания будут проходить более двух лет. За это время специалисты сравнят технические параметры, потребляемую мощность, срок службы и цену светодиодных светильников разных производителей.

В эксперименте принимают участие четыре компании, три из которых — красноярские.

Цель испытаний — убедиться в соответствии заявленных производителем параметров приборов освещения. Если они прослужат дольше и их использование с учетом замены окажется экономически выгодным, то приборы освещения будут рекомендованы к дальнейшей эксплуатации на региональной сети автодорог.

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