В Новосибирской области сумма долгов за газ превысила 1,2 млрд рублей, об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Компания подвела итоги отопительного сезона 2016−2017, выяснилось, что на 1 мая общая сумма долгов потребителей перед организацией составляет 1,26 млрд рублей.

«При этом основную задолженность формируют 7 организаций: ФГУП «УЭВ», ООО «СибТЭК», МУП «КБУ», ФГУП «Энергетик», МУП «Теплосервис», ООО «Генерация Сибири» и ООО «Татарская тепловая компания«, — рассказали в «Газпроме».

Население задолжало газовикам 60 млн рублей, рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11%.