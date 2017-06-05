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11:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области сумма долгов за газ превысила 1,2 млрд рублей

Население Новосибирска задолжало по газу 60 млн рублей, рассказали в пресс-службе «Газпром Межрегионгаз Новосибирск».

В Новосибирской области сумма долгов за газ превысила 1,2 млрд рублей, об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Компания подвела итоги отопительного сезона 2016−2017, выяснилось, что на 1 мая общая сумма долгов потребителей перед организацией составляет 1,26 млрд рублей.

«При этом основную задолженность формируют 7 организаций: ФГУП «УЭВ», ООО «СибТЭК», МУП «КБУ», ФГУП «Энергетик», МУП «Теплосервис», ООО «Генерация Сибири» и ООО «Татарская тепловая компания«, — рассказали в «Газпроме».

Население задолжало газовикам 60 млн рублей, рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11%.

«с начала года более 280 злостных неплательщиков уже лишились газа за долги. Более 4,2 тыс. абонентов-неплательщиков, имеющих задолженность за 2 и более периода оплаты, уведомлены поставщиком о предстоящем прекращении поставки газа», — добавили в компании.

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