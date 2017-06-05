Средняя зарплата чиновников в Прикамье составила 26,4 тыс рублей
ПЕРМЬ, 5 июня, ФедералПресс. Пермстат подсчитал число госслужащих в Пермском крае и их зарплаты в
ПЕРМЬ, 5 июня, ФедералПресс. Пермстат подсчитал число госслужащих в Пермском крае и их зарплаты в
В первом квартале года в органах госвласти региона должности государственной гражданской службы замещали 12,5 тыс. человек. Это составило 40,2% от общей численности работников, занятых в органах государственной власти.
На должностях муниципальной службы работали 8,3 тыс человек. Это составило 74,8% численности работников, занятых в органах МСУ. По сравнению с 1 кварталом 2016 года численность замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих, занятых в органах исполнительной власти, сократилась на 0,7% и составила 17,5 тыс. человек.
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих за
Среднемесячная зарплата чиновников, работающих в органах исполнительной власти региона, выше чем у чиновников федеральных органов исполнительной власти на 55,5% и на 27,9% выше, чем у муниципальных служащих МСУ с