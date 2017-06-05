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12:12 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

«Пас» губернатору по реализации «наземки» передали разработчики проекта метро в Краснодаре

Главу Кубани просят обсудить с президентом РЖД в рамках железнодорожного бизнес-форума в Сочи практическую сторону осуществления проекта.

Краснодар, 5 июня, KrasnodarMedia. Инициативная группа разработчиков проекта наземного метро в Краснодаре заявила, что дальнейшее воплощение «наземки» зависит от властей Краснодарского края и губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на группу общественной организации «Городские решения» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, проект наземного метро был презентован в декабре 2016 года, получил одобрение городских и краевых властей, однако до сих пор не приблизился к этапу практической реализации.

Авторы проекта наземного метро в Краснодаре сделали заявление о текущем состоянии и перспективах проекта:

Проекту «Наземка» исполнилось полгода. За это время инициативная группа (Евгений Змиев и «Городские решения») проделала большую работу — от создания первоначальной концепции и её презентации обществу и власти до подписания 13 актов выбора мест под строительство новых станций с РЖД и мэрией Краснодара. Также мы вели обширную просветительскую деятельность: рассказывали о проекте в соцсетях и СМИ, отвечали на вопросы и разрушали стереотипы — в целом, формировали ясное и чёткое представление о том, какое будущее ждёт Краснодар с наземным метро. Хотим заявить, что вопреки слухам и домыслам некоторых недоброжелателей, работа инициативной группы проекта «Наземка» продолжается.

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Так вот, мы поставленное требование выполнили — направили в администрации города и края оценку экономической эффективности проекта, подготовленную кандидатом экономических наук Евгением Змиевым. Важно, что оценка показала безубыточность проекта наземного метро и положительную экономическую эффективность. Теперь мяч на стороне властей. Поскольку у разработчиков Наземки не ожидается представителей во власти, дальнейший прогресс проекта зависит от руководства края и лично губернатора Вениамина Кондратьева.

Дополнительное представление проекта на панельных обсуждениях 7 и 8 июня в среде отраслевиков-железнодорожников позволит закрепить имиджевый приоритет Краснодарского края в этой инновационной разработке — наземном метро, которую затем можно будет внедрять во многих агломерациях России. Настаиваем на включении нашего представителя в состав делегации Краснодарского края.

Напомним, ранее ИА KrasnodarMedia сообщало, что проект наземного метро для перевозки пассажиров внутри города презентовали в Краснодаре 22 декабря 2016 года. Он подразумевает организацию шести линий, на которых будут курсировать электропоезда, и 38 станций. Проектом также предусмотрено создание дополнительных станций. Наземное метро будет действовать в радиусе 30 км от города. Проект разрабатывало общественное движение «Городские решения» совместно с представителями компании «Кубань Экспресс-Пригород».

В феврале 2017 года проект «Наземка» был одобрен мэрией Краснодара, департаментом транспорта, организацией дорожного движения и окружающей среды. Спецкомиссия, в состав которой вошли представители Северо-кавказской железной дороги (СКЖД), администрации Краснодара, ОАО «Кубань Экспресс-Пригород», инициаторы проекта Евгений Змиев и активисты организации «Городские решения», проинспектировала предполагаемые маршрутные ветки.

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Депутаты ЗСК Кубани также поддержали идею строительства наземного метро в Краснодаре. Законотворцы встретились с разработчиками проекта метрополитена в краснодарской агломерации, чтобы оценить его преимущества и недостатки. Участники встречи согласились, что новая наземная транспортная система сможет кардинально решить проблему дорожных заторов в городе без огромных денежных вложений. Итогом заседания стало создание рабочих групп при администрации Краснодара и краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, которые вплотную займутся осуществлением проекта.

Однако, строительство ТЦ «Сказка» на месте линии наземного метро по улице Шоссе нефтяников в Краснодаре может поставить крест на реализации части проекта по строительству метрополитена. Блогер и активисты группы «Городские решения» написали письмо Вениамину Кондратьеву и попросили проверить законность строительства.

Далее реализация проекта «наземного метро» продолжилась этапом обследования земельных участков, на которых будут построены остановочные платформы и перехватывающие парковки для наземного метро в Краснодаре. В ходе выездных совещаний специалисты администрации города, представители РЖД и компании «Кубань Экспресс-Пригород» провели оценку имеющейся железнодорожной инфраструктуры и запланировали ее развитие.

Однако, в апреле 2017 года на брифинге для журналистов глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что проект наземного метро до сих пор находится на стадии идеи и по нему не ведутся конкретные работы. В настоящее время проводится только предварительная оценка земельных участков для строительства остановочных платформ «наземки», но без обоснования экономического эффекта к практическому воплощению проекта никто не приступит. Пока мэрия города сосредоточена на решении проблем по улучшению транспортной ситуации в городе менее затратными путями, нежели с помощью строительства «наземного метро».

Авторы проекта ведут активную работу по представлению проекта жителям Краснодара и властям города и края. В мае иллюстрации обновленной презентации проекта «Наземка» опубликованы в группе «Городские решения» в соцсети «ВКонтакте». На изображениях можно увидеть, где будет пролегать наземное метро.

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