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11:58 (мск), источник: АиФ Волгоград

Жильцы взорвавшегося в Волгограде дома начали получать сертификаты на жилье

Сертификаты на новые квартиры начали выдавать в Волгограде жильцам взорвавшегося дома по проспекту Университетский.

«Планируется, что до конца недели документы на приобретение квартир получат все обратившиеся жильцы разрушенной многоэтажки», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Сертификат будет выдаваться из расчета 35 тысяч рублей на один квадратный метр, при этом можно будет приобрести жилплощадь, равную утраченной. Получить документ жильцам необходимо до 1 июля, а до 1 декабря — определиться с выбором жилья. Людям предоставлено несколько площадок, в том числе в новых, еще строящихся жилых комплексах.

По данным областных властей, 34 семьи уже определились с новым местом жительства. Большинство людей сделали свой выбор в пользу новостроек в ЖК «Петровский», «Санаторный», «Долина» и новых домах, возводимых компанией «Пересвет — Юг». Те, кто до сдачи квартиры будет снимать жилье, получат средства на аренду.

Напомним, что взрыв в доме № 60 по проспекту Университетскому прогремел 16 мая в 13:09. По версии следствия, причиной трагедии, унесшей жизни четырёх человек, стала несанкционированная врезка стоящего рядом с жилым домом торгового павильона в водопроводную систему многоэтажки. При проведении работ была повреждена газовая труба, что и привело к трагическим последствиям. Вопрос о дальнейшей судьбе дома сейчас решается.

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