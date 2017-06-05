Открыто движение по развязке на трассе М-11 из Шереметьево

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В соответствии с условиями концессионного соглашения по строительству головного участка трассы М-11 (15−58 км), строительство и открытие движения через пункт взимания платы № 4 на транспортной развязке № 4 планировалось на 2023−2024 годы. «С учетом нынешнего движения с концессионерами приняли решение, что лучше это сделать раньше. Идет большое строительства вокруг аэропорта Шереметьево, расширяется дорога — и любое затруднение вызывает большие проблемы для людей, выезжающих из аэропорта», — заявил Дворкович на церемонии открытия, добавив, что ввод этой развязки ускорит выезд пассажиров из приаэропортовой зоны.

Источник: Агентство «Москва»

В сообщении «Автодора» отмечается, что открытие движения по съездам транспортной развязки из Шереметьево обеспечит распределение потоков машин по направлению в Москву, Зеленоград и Солнечногорск. «Открытие съезда данной развязки уменьшит транспортные нагрузки на федеральную автомобильную дорогу М-10 “Россия”, а также Старошереметьевское и Международное шоссе и обеспечит альтернативное направление потоков транспортных средств на автомобильную дорогу М-11», — указывают в «Автодоре».

Источник: Агентство «Москва»

Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе скоростной автомобильной дороги «Москва — Санкт-Петербург» на участке 15−58 км было подписано между «Автодором» и ООО «Северо-западная концессионная компания» в 2009 году. Срок действия соглашения — 31 год, после чего дорога возвращается под управление государством. Общая стоимость проекта, включая строительство и обслуживание кредитной линии — свыше 60 млрд рублей. Треть средств выделяет государство, остальные — инвестиции акционеров и привлеченные концессионером заемные средства. Оператором участка является ООО «Объединенные системы сбора платы» (ОССП), которое на паритетных началах принадлежит ПАО «Мостотрест» и французской инфраструктурной компании Vinci.