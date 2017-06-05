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11:58 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье ремонтируют сотни километров дорог

Первый вице-губернатор Василий Усольцев провел выездное совещание и получил отчеты о проделанной работе и планах по ремонту краевых дорог от директоров филиалов Примавтодор. Об этом ИА «Дейта» сообщили в администрации Приморья.

Источник: ДЕЙТА

По словам Василия Усольцева, предприятие имеет в этом году большое количество контрактов, требующих качественного и срочного выполнения.

«По сравнению с прошлым годом, у Примавтодора в два раза больше контрактная база на ремонт и строительство дорог. Это важные для края объекты: ремонт дорог Артем-Находка, Шкотово — Партизанск, строительство дорог к ТОРам, восстановление дорог и мостов после «Лайонрока», — отметил Василий Усольцев.

Читайте также В Надеждинском и Хасанском районах Приморья ремонтируют дороги.

Генеральный директор краевого предприятия Дмитрий Горлов доложил, что ремонт дорог в Приморье идет во всех филиалах и что в этом году началось обновление техники.

«Согласно пятилетнему плану по обновлению дорожной техники, который одобрил губернатор Приморья, в этом году мы получили на эти цели 276 миллионов рублей. На этой неделе первые грейдеры и колесные экскаваторы уже начали работу в северных районах края», — рассказал он.

В настоящее время на дорогах Артем-Находка и Шкотово — Партизанск на ямочном ремонте увеличено количество бригад. Также ведутся работы на дороге Раздольное — Хасан, а в Дальнегорске, Чугуевском и Кавалеровском районах строятся мосты взамен тех, что были разрушены тайфуном «Лайонрок».

Всего в этом году на ремонт дорог от Владивостока до Находки планируют потратить около 600 миллионов рублей в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.

На эти цели Владивостокская агломерация будет ежегодно получать 1,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Приморский край вошел в число субъектов Федерации, где реализуют этот проект.

В четырех муниципальных образованиях — Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах — отремонтируют почти 200 километров дорог. Кроме этого, установят новые дорожные знаки, ограждения и достойное освещение.

Альберт Тихомиров.

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